Winnenden Reger Ladenwechsel in der Innenstadt

Eine kleine, besondere Gastronomie hätte er sich im Herzen der Stadt, am zentralen Platze gewünscht. Grundsätzlich sei er nun aber froh, dass die Ladenfläche wieder belebt worden und der Leerstand behoben ist. „Leider hatte ich nie die Möglichkeit, mit Herrn Schäftlmeier in Dialog zu kommen und für ihn attraktive Nutzungen zu finden.“ Dies bietet Timm Hettich aber allen Hausbesitzern an, die Geschäftsräume neu vermieten wollen. An Ideen mangelt es Timm Hettich nicht, Interessenten melden sich oft auch im Rathaus auf der Suche nach einem Lokal – und der Wirtschaftsförderer beobachtet den Markt und besondere Trends.

Hettich warnt vor überzogen hohen Mietvorstellungen

„Es steht uns ein radikaler Umbruch bevor, weil der Handel in fünf bis zehn Jahren nicht mehr die dominierende Rolle spielen wird“, ist Hettich sicher. „Leerstandsmanagement“ sieht er daher als eine seiner Hauptaufgaben an. „Die Herausforderung ist, dass wir in der Winnender Innenstadt viele kleine Flächen von 50 bis 120 Quadratmeter haben, die Nachfrage dafür aber sehr gering ist.“ Sie beginnt hingegen bei Flächen ab 500 Quadratmetern - in den Altbauten Mangelware. „Diese kleine Flächen nachbesetzen geht nur im Austausch zwischen Stadtverwaltung und Eigentümern.“ Freilich müssten diese mit der Pachthöhe den neuen Mietern insofern entgegenkommen, dass sie nicht zu hoch angesetzt wird. „Die Wohnungsmieten sind explodiert, die für Geschäfte nicht – und der Inhaber muss ja auch noch leben können.“

Timm Hettich weist darauf hin, dass ein Leerstand sich schlimmer auswirkt als eine vermeintlich niedrige Miete: „Er wertet das Umfeld ab und man kann immer weniger Miete verlangen.“