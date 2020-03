Winnenden Rems-Murr-Klinikum ist an den Kapazitätsgrenzen

Winnenden.

Als im Sommer 2014 das Klinikum Winnenden eröffnet wurde, waren vor allem Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher knapp. Ein Interimsparkplatz zwischen dem Krankenhaus und dem Verwaltungsgebäude entspannte die Lage. Just auf diesen Parkplatz soll nun ein Erweiterungsbau hingestellt werden. Denn knapp sechs Jahre nach seiner Eröffnung ist das Klinikum schon am Limit. „Stetig steigende Patientenzahlen und eine hohe Bettenauslastung führen das Rems-Murr-Klinikum Winnenden regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen“, erklärten Geschäftsführer Marc Nickel und Landrat Richard Sigel bei der Vorstellung der Pläne für die Standorte Winnenden und Schorndorf. Vergangenen Woche war der Kreistag bei einer Klausurtagung in die „Campusentwicklung für eine zukunftsgerechte Gesundheitsversorgung“ eingeweiht worden.