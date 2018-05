Winnenden Rems-Murr-Klinikum: Stammzelltherapie auf Uniniveau

Winnenden. Stammzelltransplantationen können bei verschiedenen Krankheitsbildern wie Plasmazellkrebs oder Leukämien Leben retten. Das Rems-Murr-Klinikum Winnenden bietet eigenen Angaben zufolge seit mehr als zwei Jahren in diesem Bereich Therapien in einer Kooperation mit dem Universitätsklinikum Tübingen an, die in Baden-Württemberg einzigartig ist.