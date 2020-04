Winnenden/Remshalden Vesper-Spende für Pfleger der Corona-Station

Winnenden/Remshalden.

Es war so ein typisches Feierabendgespräch, das am Ende zu einer Wurstwecken-Aktion für die Pflegerinnen und Pfleger auf einer Corona-Station führte. Zwei Nachbarinnen standen in Remshalden auf Abstand und erzählten sich vom Tag. Die eine ist Krankenschwester und arbeitet im Rems-Murr-Klinikum, die andere, Heidrun Waschin, ist Erzieherin und arbeitet in Remshalden im Kindergarten.