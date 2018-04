Winnenden.

Am Samstag ist der Bikepark in Winnenden mit einem Fest eröffnet worden. Wie jedes Jahr gab es auch die Möglichkeit, auf dem Bike-Zubehörbasar nicht mehr benötigten Bike-Teile und Bike-Zubehör zu verkaufen.

Und natürlich gab es auch die Möglichkeit, an diesem Tag die Strecke zu testen und sich über das Training zu informieren.