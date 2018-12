Winnenden Sanierung der Max-Eyth-Straße abgeschlossen

Winnenden.

Die Sanierungsarbeiten der Max-Eyth-Straße sind abgeschlossen. Am Freitag, den 21. Dezember, wird die Strecke wieder für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben. Es sind jedoch noch Restarbeiten wie z.B. Fahrbahnmarkierungen und Arbeiten an den Gehwegen auszuführen. Diese Arbeiten können laut dem Regierungspräsidium Stuttgart witterungsbedingt erst im Frühjahr 2019 erfolgen. Größere Auswirkungen für die Verkehrsteilnehmer sind allerdings nicht zu erwarten.