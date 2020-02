Winnenden.

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in einen Tabakladen am Winnender Marktbrunnen eingebrochen. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Die Täter warfen gegen zwei Uhr die Scheibe des Ladens ein und entwendeten anschließend mehrere Stangen Zigaretten. Zu der Höhe des Schadens konnte ein Sprecher der Polizei noch keine Auskunft geben. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden melden, heißt es in einer Pressemitteilung.