Winnenden-Schelmenholz Kindergartenkinder bringen Leben ins Seniorenheim

Die Waldstrolche vom Schelmenholz gehen von jetzt an manchmal am Dienstagvormittag ins Seniorenheim Haus im Schelmenholz. Sie bauen eine Partnerschaft auf, der Kindergarten und das Seniorenheim. Am Anfang dieser Beziehung steht die behutsame Annäherung. Mit Kindergartenleiterin Fides Podschun gehen die Kinder in der Gruppe ins Heim. Den ersten Stock oben suchen sie auf, setzen sich zunächst am Ende eines größeren Raums nieder und zupfen ihre Kostümierungen zurecht. Zu Beginn einer Beziehung hilft es, wenn man sich ein bisschen verkleidet, zum Beispiel als Meerjungfrauen und Meerjungmänner. Da kommt schon mal Ausgelassenheit auf. Jetzt spielt eine junge Erzieherin auf der Ukulele Akkorde und die Kinder singen: „Hier fliegen gleich / die Löcher aus dem Käse / denn nun geht sie los / unsre Po-lo-näse/ von Blankenese ...“ Und sie schreiten zu den Senioren, lächeln, singen lauthals, stolpern, fangen sich wieder und werfen kurze Seitenblicke auf die Senioren, achten dann aber wieder auf die Vorderfrau und darauf, dass sie nicht übereinanderpurzeln. Die Kinder erobern sich den Raum, aber die Senioren lassen sie noch in Ruhe.

Leiterin der Alltagsbetreuung hat die Begegnung arrangiert

Manche der Heimbewohner lächeln. Manche blicken stumm erfreut. Manche nicken. Es ist das erste Treffen von vielen, die noch folgen werden. Die 27-jährige Nathalie Kroker hat es in die Wege geleitet. Als Leiterin der Alltagsbetreuung des Hauses im Schelmenholz sucht sie immer nach Möglichkeiten, Senioren zu fördern und zu aktivieren. Das Leben im Seniorenheim soll sich dem früheren Mehrgenerationenhaus annähern, in dem Oma, Opa, Vater, Mutter und Kinder unter einem Dach lebten. Kinder bringen Leben in ein Seniorenheim. „Alte und Junge ergänzen sich“, sagt Nathalie Kroker. „Hallo!“, ruft eine Seniorin im Rollstuhl und winkt. Noch reagieren die Kinder nicht. Eine kleine schwarzhaarige Tänzerin wirft einen scheuen Blick zu ihr und tanzt weiter. Das Projekt braucht noch viele Tage verteilt aufs Jahr. Ein Grundvertrauen muss sich erst einmal aufbauen.

Aber es wächst. Ein Vesper bekommen die Kinder von Mitarbeiterinnen des Seniorenheims. Nathalie Kroker bringt eine Schüssel mit dem absoluten Hit für die Waldstrolche: Kinderwurst, kleine kurze Saitenwürstle. Mit Speck fängt man Mäuse und belohnt man die Anstrengungen einer Polonaise Blankenese. Wohlgenährt ziehen sich die Kinder Anoraks an. Einer zupft an seiner Mütze und ist schon fast so weit, dass es sich von einer lieben alten Dame helfen ließe.