Winnenden Schlägerei am Rathausvorplatz

Zwischenzeitlich wurde ermittelt, dass zwischen der Auseinandersetzung in Winnenden und einem früheren Vorfall am Waiblinger Bahnof wohl ein Zusammenhang besteht. Der 20-Jährige, der in Waiblingen am Bahnhof zunächst das Opfer einer Körperverletzung wurde, ist nach derzeitigem Kenntnisstand ein Tatbeteiligter bei einer Schlägerei in Winnenden.

Zudem stellte sich heraus, dass ein anderer ebenfalls 20-jähriger Mann an beiden Taten beteiligt war. Dieser steht im Verdacht, bei der Tat in Waiblingen seinen Kontrahenten geschlagen zu haben. Beide Taten wurden laut der Polizei "unter afghanischen Landsmännnern ausgetragen". Die weiteren Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.