Winnenden Schlägerei zwischen Jugendlichen und Lokführer

Winnenden.

Ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger sollen sich am Samstagabend gegen 19.30 Uhr am Bahnhof Winnenden mit einem Lokführer geprügelt haben. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, war dem Schlagabtausch ein Streit vorausgegangen. Demnach bemerkte der 45 Jahre alte Lokführer eines Regionalexpresses in Richtung Nürnberg zwischen Waiblingen und Winnenden, dass die beiden Jugendlichen auf der Zugtoilette rauchten. Als er sie daraufhin von einer Weiterfahrt ausschließen wollte, sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Kurz darauf sollen erst die Jugendlichen den 45-Jährigen geschlagen haben, woraufhin dieser laut Polizei zurückschlug.