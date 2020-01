Winnenden Schneller am Unfallort dank neuer Rettungswache

„Anfangs wird der neue Rettungstransportwagen nur von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends in Betrieb sein, das aber an sieben Tagen in der Woche“, erklärt Joachim Fässler, der Geschäftsführer des Rettungsdienstes der Malteser im Bezirk Stuttgart. Möglichst bald soll der 24-Stunden-Betrieb beginnen.

Schlafraum für den Nachtdienst ist schon eingerichtet

Die Räume in der neuen Rettungswache Hertmannsweiler werden dafür schon vorbereitet. Das Rettungsdienstpersonal kann dann auch hier übernachten. Solange keine Einsätze eingehen, dürfen Rettungsdienstler in der Nacht in der Rettungswache schlafen. Die Stiefel stehen dann vor dem Bett bereit und die Einsatzhose wird über den Stiefelschaft gekrempelt. Hose und Stiefel können somit gleichzeitig angezogen werden, so dass bei Alarm die Ausrückzeit kurz ist. Üblich sind 12-Stunden Schichten. „Wir rechnen mit anfangs fünf bis sechs Einsatzfahrten pro Schicht, solange das Fahrzeug nur tagsüber in Betrieb ist“, schätzt Florian Hambach, Kreisbeauftragter des Malteser Hilfsdienstes.