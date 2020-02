Winnenden Schönheits-Salon im denkmalsanierten Oppenländer-Haus

Viele neue Kunden in kurzer Zeit

Von da an mussten sich die Damen keine grauen Haare mehr wachsen lassen. Sie bereiteten sich auf ihr neues Domizil vor, das sie aus dem Quasi-Verborgenen an die viel befahrene und begangene Mühltorstraße versetzte. Sie lobten unter ihren Kunden einen Namenswettbewerb aus und einigten sich schnell auf die Siegerin, die sie „Schön3“, sprich „Schön hoch drei“ getauft hatte.

„Durch die Lage haben wir in kurzer Zeit viele neue Kunden bekommen“, sagt Silvia Walter, die durch den Wöhrle-Verkauf zeitgleich auch in Backnang mit ihrem Kosmetikstudio umziehen musste. Sie hat Mitarbeiterinnen angestellt und belegt im Oppenländer-Haus zwei Behandlungsräume. Sie ist 55 Jahre alt, Mutter einer 28-jährigen Tochter und seit 38 Jahren selbstständig. Sie lebt in Backnang und freut sich nun, dass der Bauherr den Räumen so viel alte Substanz gelassen hat. Der knarrende Holzdielenboden ist über 200 Jahre alt, die Bodenfliesen im Flur sind zwar neu, vom Muster her aber den alten Vorbildern treu nachempfunden und von einem Spezialhandel geliefert.

„Kürzlich war ein Mann da. ,Ich will bloß gucken’, sagte er. Da kommt man sich bisweilen vor wie im Museum“, sagt Heike Wunschmann (49), die seit 1990 bei Wöhrle im Verkauf gearbeitet hat und die Fußpflege-Ausbildung draufsattelte, so dass die Winnenderin seit 2011 selbstständig ist.

Kleines Manko: Lob-Rufe stören die Behandlungsruhe

Wer durch die schöne, alte Tür geht, kann in einem kleinen Wartebereich Platz nehmen und warten, bis er oder sie zur Behandlung abgeholt wird. Eine Empfangsdame gibt es nicht, die Kunden lassen sich üblicherweise telefonisch oder per Mail einen Termin geben. Die Visitenkärtchen stehen auf dem Schmuckstück im Foyer parat, dem Original-Tresen vom Oppenländer-Laden.

Hinter der Trennwand hat Sindy Matozzo ihren Friseursalon, den größten Raum. „Am Anfang mussten wir unsere Kunden erziehen“, erzählt sie von lauten Überraschungsrufen. Dabei möchte auch Sindy Matozzo ihren Kunden Entspannung und Ruhe bieten, nicht zuletzt wenn sie deren Kopfhaut massiert. „Auf jeden Fall hat dieses Gebäude ein wahnsinniges Gesprächspotenzial“, berichtet Sindy Matozzo. Es gibt aber nicht nur Bewunderer. Manche fangen mit den alten Details nichts an.

Das Abenteuer hat die drei erst recht zusammengeschweißt

„Kontor“ steht beispielsweise auf der Glasscheibe in einer der Türen zur Fußpflege. Die braune Farbe blättert ab, die Tür soll noch behutsam renoviert werden. Im Flur zu Behandlungszimmern und Toilette sieht man an einer Ecke eine Ofenklappe. Auch sie ist zur authentisch wirkenden Zierde geblieben – geheizt wird das Haus jedoch mit Fernwärme.

Toll sind auch die auf Alt gemachten schwarzen Lichtschalter mit Drehknopf, die moderne, aber dick schwarz ummantelte Leitung liegt auf dem Putz, eben so, wie’s früher war.

Sindy Matozzo selbst ist ein Fan dieses durch Renovierung zum Blickfang gewordenen Baus. „Alles redet, hat eine Seele.“ Sie ist mit 41 Jahren die Jüngste im Dreierbunde, hat einen Sohn und ist seit 15 Jahren selbstständig. Aufgewachsen in Thüringen, kam sie nach Winnenden und arbeitet zunächst bei Kai Schäftlmeier.

„Wir drei sind durch dieses Abenteuer zusammengewachsen und haben uns nicht zerstritten“, freut sich Sindy Matozzo. „Es ist gemütlicher und herzlicher geworden“, findet Silvia Walter. „Wir fühlen uns wohl. Dieser Wandel zum Guten ist wie ein neues Leben. Ein wunderschönes!“