Schon wieder hat ein Blitz in ein Haus im Rems-Murr-Kreis eingeschlagen, dieses Mal in Winnenden-Birkmannsweiler. Der Vorfall wurde der Leitstelle kurz am Freitagabend (07.06.) kurz vor 20 Uhr gemeldet. Es ist laut Polizei "lediglich geringer Sachschaden" entstanden. Es kam nicht zu einem offenen Feuer, die Feuerwehr war im Einsatz. Erst am Dienstag, 4. Juni, war es in Schorndorf zu einem Blitzeinschlag gekommen. Dort entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro.