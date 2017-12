Winnenden/Schorndorf Kürzere Wartezeiten bei der Notfallversorgung

„Wir sind umgezogen“, weist ein Schild am Winnender Gesundheitszentrum den Patienten den richtigen Weg hinüber ins Klinikum. In der Notfallversorgung wächst zusammen, was zusammengehört. Denn die Unterscheidung zwischen Notfallpraxis und Notfallaufnahme im Krankenhaus war und ist den Bürgern nicht zu vermitteln. Rems-Murr-Kliniken und niedergelassene Ärzte ziehen nach fast einem Jahr eine positive Zwischenbilanz. Die Wartezeiten haben sich verringert, sagt Dr. Torsten Ade, Chefarzt der interdisziplinären Notaufnahme in Winnenden. Im Durchschnitt erfolge nach 43 Minuten der erste Arztkontakt. „Weniger als in einer Facharztpraxis“, sagt Ade schmunzelnd.

Neues Klinikum war Patienten-Ansturm nicht gewachsen

„Notstand in der Notaufnahme“, „Notaufnahme: So geht es nicht weiter“ oder „Der Notstand Notaufnahme“. So lauteten die Schlagzeilen nach der Eröffnung des Rems-Murr-Klinikums Winnenden im Sommer 2014. Unerträglich lange Wartezeiten, unklare Strukturen und ein in der Folge überfordertes und oft genervtes Personal verärgerten Patienten und ihre Angehörigen. Das neue Klinikum war dem Ansturm der Patienten schlicht nicht gewachsen. Inzwischen hat sich die Lage in der Notaufnahme beruhigt, bestätigt Patientenfürsprecher Paul Hug die Einschätzung der Kliniken und niedergelassenen Ärzten. „Wir haben so gut wie keine Beschwerden mehr“, so Hug.

Warum wird überhaupt zwischen Notfallpraxis und Notaufnahme unterschieden?

Wer abends oder übers Wochenende krank wird, geht ins Krankenhaus. Dass unser Gesundheitssystem spitzfindig zwischen „Notfallpraxis“ der niedergelassenen Ärzte für die leichten Fälle und der „Notaufnahme“ schwerer Krankheiten und Verletzungen unterscheidet, ist ein Relikt früherer Zeiten. Die Ärzte schauten argwöhnisch auf die Konkurrenz der Klinik-Ambulanzen. Ärztliche Bereitschaftsdienste der Haus- und Fachärzte sorgten für eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung. Mit den Jahren zogen sich immer mehr Doktoren aus den ungeliebten Bereitschaftsdiensten in der Nacht und an Wochenenden zurück. Zentrale „Notfallpraxen“ entstanden, zuletzt die vor den Toren des neuen Winnender Klinikums im Gesundheitszentrum.

Doch die Erfahrung zeigte: Dies ist nicht mehr zeitgemäß. Die Zusammenlegung von Notfallpraxis und Notaufnahme trägt dem Verhalten der Betroffenen Rechnung: Nicht mehr der Patient entscheidet, ob er ein Fall für die Notfallpraxis oder für die Notaufnahme ist. Das erledigt für ihn die geschulte Arzthelferin hinter dem gemeinsamen Tresen. Sie orientiert sich an dem sogenannten „Manchester-Triage-System“, das die Patienten in sechs Gruppen von „Sofort“ – das heißt ohne Wartezeit – bis „Nicht dringend“ - zwei Stunden Wartezeit - einteilt.

Was sind die typischen Fälle für die Ärzte in der Notfallpraxis?

Typische Fälle für den Haus- oder Facharzt, wie grippale Infekte, Rückenschmerzen oder kleine Wunden, werden in der Notfallpraxis behandelt. Auf maximal zehn Prozent schätzt Dr. Torsten Ade die Fehlerquote bei der Zuweisung. Auszuschließen sei aber nie, dass sich eine Verletzung doch als schwerwiegender herausstellt als angenommen und der Patient aus der Notfallpraxis über den Gang hinüber ins Krankenhaus verlegt wird.

Das Beispiel Waiblingen zeigte, dass die Notfallpraxen alten Stils Auslaufmodelle sind. Nach einem Brand in diesem Herbst wurde sie nicht mehr eröffnet. Wegen ein paar Patienten abends und an Wochenenden lohnte sich die Anwesenheit eines Arztes nicht, sagt Dr. Christian Schmidt, seit über 20 Jahren Vorstand des Vereins Notfallpraxis in Waiblingen.

Über mangelnde Arbeit können sich seine Kollegen in der neuen Notfallpraxis/Notaufnahme in Winnenden und Schorndorf nicht beklagen. Zwei von drei Patienten an den Tresen landen in der Notfallpraxis. Rund 30 000 wurden im ersten Jahr behandelt.

Wie viele Patienten werden jährlich in der Notaufnahme behandelt?

Die Notaufnahme des Klinikums muss sich deshalb keine Sorgen machen, dass ihr die Patienten ausgehen: Rund 50 000 Patienten durchlaufen in einem Jahr dieses „Krankenhaus im Kleinen“, wie Torsten Ade seine Abteilung beschreibt, zu der auch eine Kurzliege-Station mit 20 Betten gehört. Rund 5000 Patienten haben ein paar Stunden oder eine Nacht verbracht, bevor sie wieder nach Hause gehen konnten. Eine solche Kurzliegestation gebe es in Schorndorf leider nicht, bedauert Dr. Angela Rothermel, leitende Ärztin der INA Schorndorf. Sie zählt in ihrer Notaufnahme jährlich rund 27 000 Patienten.

Weshalb werden die Notaufnahmen in den Krankenhäusern so überrannt?

Die stetig steigenden Patientenzahlen in Winnenden und Schorndorf sind keine Einzelfälle. Bundesweit werden die Notaufnahmen überrannt. Die Gründe sind vielfältig. Angefangen bei der Bequemlichkeit eines Teils der Patienten und der Unwissenheit eines anderen über zu lange Wartezeiten auf einen Termin beim Facharzt bis hin zu der Erwartung, dass die Patienten in der Klinik eine Rundumversorgung erhalten, weil alle Diagnosemöglichkeiten vom EKG bis zum Labor vor Ort sind. Eine Rolle spielt natürlich der Appell der Ärzte, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig den Notruf 112 zu wählen, sagt Torsten Ade. Sei’s bei Verdacht auf Schlaganfall, sei’s bei Herzinfarkt: Den Bürgern werde geraten, schnellstmöglich eine Klinik aufzusuchen, um den Fall abzuklären und so Spätfolgen vermeiden zu können.

Was versteht man unter einem „Integrierten Notfallzentrum“?

Torsten Ade und Christian Schmidt denken bereits über den Status quo hinaus. Ihr Ziel ist ein „Integriertes Notfallzentrum“, wie es jüngst auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen vorgeschlagen hat. Ein solches Zentrum umfasst den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, Rettungsdienst und die Notaufnahmen der Kliniken. Die unterschiedlichen Rufnummern – 116 117 beziehungsweise 112 – fallen weg. Geschultes medizinisches Personal oder Ärzte in einer Leitstelle beraten die Anrufer und vermitteln je nach Bedarf einen Termin bei einem niedergelassenen Arzt oder in einem integrierten Notfallzentrum.

Das ist Zukunftsmusik. Noch schlagen sich Christian Schmidt und Torsten Ade in der integrierten Notaufnahme mit zwei unterschiedlichen IT-Systemen herum, die nicht miteinander kommunizieren dürfen. Patienten müssen unter Umständen zweimal die gleichen Fragen beantworten und fragen sich: Wo bin ich hier eigentlich? Die Antwort lautet: im deutschen Gesundheitssystem.