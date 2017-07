Winnenden/Schorndorf Patientensicherheit ganz ohne RFID-Chip

In einer Klinik kann viel gut-, aber auch viel schiefgehen. So heißt es. Babys werden den falschen Eltern zugeordnet. OP-Besteck wird nach der Operation im Körper vergessen. Oder einem Patienten mit Kopfschmerzen wird der Fuß geröntgt, anstatt ihn in die MRT-Röhre zu schieben, zum Beispiel, weil zwei Patienten, die beide Schmitt heißen, verwechselt worden sind. Solche Horrorgeschichten kursieren und sind vielleicht irgendwo auf der Welt irgendwann einmal passiert. Mit Gründe dafür, warum Anbieter von Radio-Identifizierungs- (RFID)-Technik im Zeitalter von Industrie 4.0 auch für ihre Internet-der-Dinge-Lösungen im Klinikbereich werben.

Betten, Rollstühle oder Kommoden ließen sich leichter ausfindig machen

Technisch wäre mittlerweile sehr viel möglich. Es sind bereits biokompatible und sterilisationsfähige RFID-Transponder für chirurgische Instrumente auf dem Markt, die nicht nur zur Ortung, sondern auch zur Dokumentation von Sterilisationen des OP-Bestecks angewendet werden könn(t)en. Von diesbezüglichen Pilotprojekten in Krankenhäusern wird aus den Niederlanden und den USA berichtet.

Weitere bewegliche und leicht „verschwindende“ und zu verwechselnde Objekte wie Betten, Rollstühle, Kommoden und Schränke – in Krankenhäusern unzählig – ließen sich via RFID-Chips leichter ausfindig machen und in Bestand und Nutzung transparent über IT-Referenz-Systeme organisieren. Pilotprojekte in Deutschland wurden jedoch auch schon mal abgebrochen beziehungsweise getestete RFID-Anwendungen als unpraktikabel verworfen.

Blau für die Jungs, rosa für die Mädchen

Lustig und verspielt anmutende bunte Perlchen in einer Schublade zeigt Marielle Korn in der Geburtsstation im Winnender Rems-Murr-Klinikum. Sie ist die Leitende Hebamme sowie Bereichsleiterin Kreißsäle und Geburtshilfe. „Die Jungs bekommen blaue Perlen-Armbänder und die Mädchen rosafarbene und in der Mitte werden die Namen in schwarzen Buchstaben auf weißen Perlchen aufgefädelt.“ Die Nachnamen wohlgemerkt. „Bei vier Müllers auf der Geburtsstation werden die Babys doppelt ‘gekennzeichnet’ und handschriftlich noch Geburtsdatum und der Name der Mutter festgehalten. Das Bettchen an sich ist ja auch beschriftet“, sagt Marielle Korn. Zu Verwechselungen sei es da noch nie gekommen.

Die meisten Babys sind 24 Stunden bei der Mutter

Zudem gebe es heutzutage ja keine Kinderzimmer mehr, wo alle Neugeborenen und Babys liegen. „Die meisten sind 24 Stunden rund um die Uhr bei der Mutter.“ Eine örtliche Trennung sei in der Regel immer nur kurzzeitig, etwa für medizinische Untersuchungen. Auf die Idee, RFID-Armbänder zu verwenden, sei man deshalb noch nicht gekommen, auch weil es keine Notwendigkeit dafür gebe.

Für die in den Rems-Murr-Kliniken verwendeten Patienten-Armbänder mit Strichcode sieht es Regina Renfer ähnlich: „Wir haben mit der Einführung Empfehlungen des Aktionsbündnisses Patientensicherheit umgesetzt. Wenn andere Empfehlungen kommen, so beschäftigen wir uns damit. Und wir schauen natürlich auch, was alles so auf dem Markt ist. Aber wir werden und müssen nicht alles umsetzen, was technisch möglich wäre.“

Bänder sind eine Hilfe, wenn Patienten sich nicht äußern können

Regina Renfer, heute im Beschwerdemanagement tätig, war 2012/2013 Projektleiterin für die Pilot-Einführung der Patientenarmbänder in der Schorndorfer Klinik. Die Armbänder wurden dann im 2014 eröffneten Winnender Neubau übernommen. „Gerade bei bewusstlosen, sedierten oder dementen Patienten, die man nicht nach ihren Namen fragen kann, sind die Bänder eine große Hilfe.“ Jeder in den Rems-Murr-Kliniken aufgenommene Patient bekomme ein solches Armband mit Klebeverschluss angelegt. Ein weiteres Karteiblatt sei am Krankenbett befestigt. „Die Armbänder sind reißfest und flüssigkeitsabweisend. Im Strichcode versteckt befinden sich der Name, Vorname, das Geburtsdatum und das Geschlecht des Patienten“, erläutert Regina Renfer.

Verwechslungen können ausgeschlossen werden

Mit Handscannern ausgelesen werden können nur Name und Geburtsdatum. „Verwechslungen, zum Beispiel beim Röntgen, können so ausgeschlossen werden.“ Die Patienten sähen die Armbänder größtenteils unkompliziert und entspannt. „Es ist ja kein Zwang, jeder hat das Recht, ein solches Armbändchen zu bekommen, zu seiner eigenen Patientensicherheit“, sagt Regina Renfer. „Wenn man es ihnen erklärt, dann verstehen sie es. Das ist unser All-inclusive-Bändchen“, ergänzt Marion Mergenthaler, stellvertretende Leiterin der Patientenverwaltung. Bei einer Umfrage 2013 unter 201 Patienten im Klinikum Schorndorf hätten 81 Prozent angegeben, sie fühlten sich mit den Armbändern sicherer. Vier Prozent sahen keinen Vorteil darin, der Rest enthielt sich der Stimme.

Zahlenfolgen, ein Verfallsdatum, ein Strichcode

Warten in der Schleuse zum OP-Bereich. Leise summend geht die gegenüberliegende Flügeltür auf. In OP-Kittel und mit Haarhaube kommt Anja Hovenbitzer, Bereichsleitung Zentrale Sterilgutversorgung, herein und stellt eine verplombte Box auf die Edelstahl-Liege. Repositionszangen steht auf einem Etikett an der Box. Auf einem anderen sind verschiedene Zahlenfolgen und Nummern, ein Verfallsdatum und ein Strichcode zu sehen. Unverkennbar handelt es sich um OP-Besteck.

Zur Sicherheit: Standardisierte Abläufe

„Die Dokumentation der Sterilisation, die Verwendungshistorie und die Vollständigkeit chirurgischer Instrumente sind bei uns sehr streng und standardisiert“, erläutert Anja Hovenbitzer. Sie öffnet die Klappverschlüsse der Box, hebt den Deckel, nimmt eine Packliste heraus und entfaltet ein Tuch, um das darin befindliche sterilisierte OP-Besteck zu zeigen. Manche Spezial-Instrumente sind einzeln verschweißt und mit Etikett versehen.„Es wird genau dokumentiert, für welchen Patienten, bei welcher OP, welches Besteck, von welchem Arzt, wann verwendet wurde, wer es dann zur Sterilisation gefahren hat, wer es sterilisiert hat, wer die Box verplombt hat und wann.“ Jede Fachabteilung, zum Beispiel die Unfallchirurgie oder die Neurochirurgie, brauche bestimmte Instrumenten-Sets, die nach der Sterilisation in der Versorgungsabteilung des Klinikums hinterlegt sind. In der Vorbereitungsphase für eine OP würden die Sets einem genauen Zeitplan folgend angefordert.

Es wird akribisch geprüft, ob das OP-Besteck vollständig ist

„Selbst ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin, die sich vielleicht noch nicht so auskennt, wird durch Listen und Codierungen klar, welche Box beispielsweise für eine Blinddarm-OP benötigt wird. Und die Kollegen von der Sterilisation gucken auch auf den Tagesplan und sorgen, wenn benötigt, auch mal ganz aktuell für Nachschub“, sagt Anja Hovenbitzer. Vor einer OP dokumentieren die Schwestern, dass die gebrauchten Instrumente vollständig sind; und während der und gleich im Anschluss an die OP werde akribisch geprüft, dass das verwendete OP-Besteck wieder vollständig ist. „Tupfer und Pinzetten sind immer paarweise da, die Schwestern zählen das Besteck.“ Mit diesen Standards sei die Patientensicherheit auch ganz ohne RFID vollständig gewährleistet, so Anja Hovenbitzer.

Auch in Deutschland werden seit rund zehn Jahren hie und da RFID-Armbänder für Neugeborene und alle anderen Patienten erprobt. Im Klinikum Saarbrücken zum Beispiel lief schon 2005 ein Pilotprojekt: Rund 1000 Patienten-Armbänder wurden mit RFID-Chips ausgestattet – aufbauend auf einer preisgekrönten „Patientensicherheitslösung“ des Jacobi Medical Centers in New York.

In Saarbrücken blieb es beim Pilotprojekt

Allerdings blieb es in Saarbrücken beim Pilotprojekt vor mehr als zehn Jahren: „RFID wird schon seit geraumer Zeit nicht mehr genutzt in unserem Haus“, so eine Sprecherin des Klinikums auf Nachfrage dieser Zeitung. „Es wurde eingestellt, weil zum Beispiel der Leseabstand beim Patientenarmband zu gering war, womit Kontaminationsgefahr der Leser und fehlende Desinfizierbarkeit derselben bestand. Das System wurde nicht ersetzt, weil keine Alternativ-Technologie angeboten wurde.“

Mittlerweile wirbt eine Reihe von Firmen zwar mit Alternativ-Angeboten, RFID ist in den Krankenhäusern jedoch (noch) nicht angekommen.

RFID bedeutet Radiofrequenz-Identifizierung

RFID steht für Radiofrequenz-Identifizierung: Erkennung mittels elektromagnetischer Wellen. Dazu nötig ist ein sogenannter Transponder, der Daten überträgt (transfer) und auf eine Ansteuerung antwortet (respond). Transponder bestehen gewöhnlich aus einem Mikrochip und einer Induktionsspule. Mittlerweile sind ultraflache Transponder von Endlosbandrollen zu kaufen, zum Aufkleben oder eben auch als Band für Hand- oder Fußgelenk. Die meisten Transponder sind passiv, das heißt, sie haben keine eigene Energieversorgung. Erst mittels Erkennung durch ein Lesegerät entsteht über Induktion die notwendige Energie zur Datenübertragung.