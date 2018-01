Winnenden/Schorndorf Rettungswagen nur für Notfälle

Die Misere bei den Krankentransporten hat sich im vergangenen Jahr zugespitzt. Statt von den Krankenkassen angekündigter Verbesserungen nahmen die Klagen über die langen Wartezeiten der Patienten in den Krankenhäusern oder Arztpraxen sogar noch zu. Der DRK-Kreisverband räumte die Probleme unumwunden ein. Wegen Personalengpässen seien Krankentransportwagen vorübergehend stillgelegt worden, um die Notfallrettung aufrechtzuerhalten.

Hier setzt die Kritik der Björn-Steiger- Stiftung an, die 1969 von Ute und Siegfried Steiger in Winnenden gegründet worden war, nachdem ihr verunglückter Sohn Björn fast eine Stunde auf einen Rettungswagen warten musste und am Schock starb. Ziel der gemeinnützigen Stiftung war und ist, die deutsche Notfallhilfe zu verbessern, sei es mit den Notrufnummern 110/112, sei es mit den Notrufsäulen entlang der Straßen oder einer kostenlosen Handyortung bei Notrufen.

Vorschlag der Björn-Steiger-Stiftung

Fast 50 Jahre nach der Gründung ist für die Björn-Steiger-Stiftung die Notfallrettung in Deutschland noch keineswegs perfekt. Mit Blick auf die vielen Regionen im Land, in denen die Hilfsfristen bei Notfällen nicht eingehalten werden, fordert die Björn-Steiger-Stiftung, die Organisation des Krankentransports zu überdenken. Die Stiftung schlägt vor, fünf überregionale Dispositionszentralen in Baden-Württemberg einzurichten, um die Transporte logistisch effizient organisieren zu können – und auf diese Weise Notarzt- und Rettungswagen für wirkliche Notfälle bereitzuhalten.

Bei Noteinsätzen ist gesetzlich vorgegeben, dass Notarzt und Rettungswagen in 95 Prozent der Einsätze innerhalb von höchstens 15 Minuten nach Alarm am Unfallort sein müssen. Im Rems-Murr-Kreis haben sich im vergangenen Jahr die Werte wieder verschlechtert, insbesondere im Norden und Nordosten des Landkreises. Folgerichtig wurde am 1. Januar eine neue Rettungswache in Sulzbach an der Murr eröffnet, die den Raum Murrhardt wie auch Spiegelberg und Großerlach besser abdecken kann.

DRK macht die meisten Krankentransporte im Kreis

Das Rote Kreuz hat zwar beim Krankentransport kein Monopol wie bei der Notfallhilfe, bei der im Rems-Murr-Kreis ausschließlich Rettungs- und Notarztwagen des DRK im Einsatz sind – mit Ausnahme nun der neuen Malteser-Rettungswache in Sulzbach. Bei den Krankentransporten stellt das Rote Kreuz jedoch zumindest das Gros der Fahrzeuge, mit denen Patienten in Begleitung von ausgebildeten Sanitätern in Reha-Kliniken, in Krankenhäuser oder Arztpraxen gefahren beziehungsweise nach der Behandlung wieder nach Hause gebracht werden. Ergänzt wird der Krankentransport von gemeinnützigen und privaten Anbietern wie den Maltesern oder dem Sani-Team Winkler in Fellbach sowie Krankenfahrten mit Taxis oder Mietwagen (siehe nächste Seite: „Es muss nicht immer ein Krankenwagen sein“).

Knackpunkt ist die Vergütung: DRK beklagt geringe Honorare

Das Rote Kreuz klagt über die viel zu geringe Vergütung der Krankentransporte mit den medizinisch ausgestatteten und mit zwei Sanitätern besetzten Krankenwagen. Die Kassen zahlen für bis zu 51 Kilometer pauschal 68,50 Euro. Aus Sicht von DRK-Geschäftsführer Sven Knödler viel zu wenig, damit das Rote Kreuz auf seine Kosten kommt. Aus diesem Grund müsse das DRK scharf kalkulieren und die Fahrzeuge werktags in den Hauptzeiten zu 90 Prozent auslasten. Abends und am Wochenende bleiben die meisten Krankenwagen stehen. Die Folge dieses knappen Angebots sind nicht zuletzt lange Wartezeiten für Patienten, zumal das Rote Kreuz vorübergehend Personal vom Krankentransport abziehen musste, um die Notfallrettung aufrechtzuerhalten. Grund genug für die Björn-Steiger- Stiftung, das ganze Konzept neu zu überdenken.