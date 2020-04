Rems-Murr-Kreis Staus an den Mülldeponien

Rems-Murr.

Am Samstagvormittag (25.04.) sorgten die wiedereröffneten Mülldeponien zeitweise für erhebliche Verkehrsbehinderungen, teilt die Polizei mit. In Winnenden stauten sich die Fahrzeuge ab 9.45 Uhr circa 500 Meter auf die L1140 zurück, so dass der dortige Durchgangsverkehr zum Erliegen kam. In Schorndorf bot sich bereits ab 9 Uhr ein ähnliches Bild. Hier stauten sich die Fahrzeuge bis auf die L1147 zurück. In beiden Fällen musste die Polizei vor Ort den Verkehr regeln. "Während unter der Woche der Betrieb ohne nennenswerte Verkehrsstörungen lief, war der Andrang am Samstagvormittag zeitweise doch zu hoch", so das Polizeipräsidium Aalen in einer Mitteilung.



Am Montag bei der Wiedereröffnung der Winnender Deponie hatten wir noch darüber noch berichtet, "wie der Notbetrieb bei der Deponie läuft", mit den Worten: "Anfahrt auf die Winnender Mülldeponie am Montag um 11 Uhr: Man ist auf alles Mögliche gefasst, zumindest auf eine Warteschlange auf der Südumgehung. Aber da staut sich nichts!". Am Samstag waren wohl einfach zu viele Leute zu den Deponien unterwegs.



Seit Montag haben auch die Recyclinghöfe in Waiblingen, Endersbach und Rommelshausen wieder geöffnet. Bereits am ersten Öffnungstag gab es lange Schlangen vor dem Recyclinghof Waiblingen, so Stefanie Baudy von der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM). Bei vielen Bürgern hat sich während der vorübergehenden Schließung offenbar einiges an Müll angesammelt, den sie dann möglichst schnell loswerden wollten. Fürs Warten fehlte manchen aber offenbar die Geduld: „Es gab Streit unter einigen Anlieferern“, sagt Baudy.