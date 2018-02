Winnenden Schulempfehlung für fünfte Klasse wird oft ignoriert

Im Gemeinderat legte der Schulamtsleiter der Stadt, Andreas Hein, die Statistik der Grundschulen und des Staatlichen Schulamts vor. Demnach besuchen nun von den Kindern mit Realschulempfehlung nur 33 tatsächlich die „Mittelschule“, der Rest orientierte sich zum Gymnasium (zwölf), drei immerhin zur Gemeinschaftsschule, die an den Standorten Leutenbach und Schwaikheim derzeit beide Abschlüsse anbietet, den Hauptschul- und den Werkrealschulabschluss, der Mittleren Reife gleichgestellt. Doch auch Schüler mit Gymnasial-Empfehlung zieht es auf die Realschule: 19 von 102 stiegen in der Mitte ein, ein Kind startete auf der Gemeinschaftsschule.

Mehr Aufklärung nötig

Das hat zur Folge, dass bei einem generellen Schülerrückgang die Lage bei den Realschulen stabil bleibt. Damit sind die Klassen weiterhin proppenvoll und zudem noch heterogener als früher. Stadtrat Christoph Mohr (Ali) gefällt das nicht: „Wenn sich alle Eltern nicht an die Empfehlung der Grundschulen halten würden, würde das System nicht mehr funktionieren.“ Er vermutet, dass die Quote im laufenden Schuljahr besonders hoch ist, weil Winnender nur noch in Leutenbach oder Schwaikheim die Gemeinschaftsschule besuchen können. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth bezeichnete diese Einschätzung als „halb richtig“ und mutmaßt, dass die infrage kommenden 56 Eltern eben überwiegend „keine Gemeinschaftsschule wollten“. SPD-Stadtrat Hans-Dieter Baumgärtner hofft, dass noch „mehr Aufklärung unter den Eltern geleistet werden kann, damit der Druck von den Realschulen genommen wird und die Gemeinschaftsschulen eine auskömmliche Schülerzahl haben“.

„Land hat Tür der Realschulen für Hauptschüler geöffnet“

OB Holzwarth gab ihm Recht: „Unser Interesse ist, dass sich die Schüler auf alle Schulen im Raum gleichmäßig verteilen. Wir haben, verteilt auf drei Standorte, von jeder Schulart zwei Angebote.“ Baumgärtners Anmerkung erinnerte ihn zudem an ein Gespräch mit Albertville-Schulleiter Sven Kubick: „Wenn das Beratungsgespräch an der Realschule direkt von den Gemeinschaftsschulkollegen übernommen werden könnte, wäre das ein Vorteil. Viele Eltern fühlen sich ohne die verbindliche Empfehlung alleingelassen. Aber die Beratung ist Sache der Schulen, nicht der Stadt.“

Eltern müssen sich beraten lassen

Siegfried Lorek, Stadtrat und Landtagsabgeordneter (CDU), fügte hinzu, dass dieses Jahr zu den Schulanmeldungen „die Beratungsgespräche verbindlich sind. Mal sehen, wie das angenommen wird. Eventuell muss das Land die verbindliche Schulempfehlung wieder einführen.“ Tatsächlich ist es aber auch so, wie Stadtrat Andreas Herfurth sagte, dass das Land „mit dem Angebot, den Hauptschulabschluss an den Realschulen zu machen, die Tür geöffnet hat“. Das bestätigte Siegfried Lorek: „Die Realschule hat die Möglichkeit zu differenzieren für diejenigen, die an ihr falsch sind.“