Winnenden/Schwaikheim Die ersten Ideen für die Landesgartenschau 2032

Kernpunkt einer Landesgartenschau – wenn denn die beiden Kommunen den Zuschlag bekommen – würde die Zipfelbachaue, und Ausgangspunkte würden in einer Zeit, in der Bahn und Bus eine größere Bedeutung haben werden, die beiden Bahnhöfe in Winnenden und Schwaikheim. Beiden müssten architektonisch und durch Pflanzen und Grün aufgewertet werden, beide würden Verkehrsdrehscheiben und beide würden sozusagen den Gästen der Gartenschau und auch der Internationalen Bauausstellung IBA einen freundlichen Empfang bereiten.

Von hängenden Gärten zwischen Gleisen und Karl-Krämer-Straße, vom sichtbaren Zipfelbach und vom Platz an der heutigen Hufeisenkreuzung schwärmte bei der Planung der Winnender Stadtentwickler Markus Schlecht .

Nicole Steiger: „Es wäre ein absoluter Glücksfall“

Gemeinderäte zeigten sich durch die Bank positiv überrascht von den ersten Ideen. „Ich find’s klasse und drücke die Daumen dazu“, meinte Thomas Traub (CDU). „Wir stehen absolut hinter beiden Projekten“, erklärte Nicole Steiger von der FDP, „es wäre ein absoluter Glücksfall, wenn wir beide Zuschläge bekämen. Wie hoch sind unsere Chancen? Und was würden wir machen, wenn es keinen Zuschlag gäbe?“ Landschaftsplaner Müller-Messner sieht gute Chancen für die beiden Kommunen, hält die beiden Bahnhöfe für einen großen Pluspunkt, zwischen denen direkt das Kerngebiet der Gartenschau liegt, und er meint auch, dass der zeitliche Abstand zur Remstal-Gartenschau ganz gut sei.

Für die Bauausstellung ist Markus Schlecht zuversichtlich

Für die IBA rechnet Stadtentwickler Markus Schlecht mit ganz hohen Chancen für Winnenden. „Wir bewerben uns in der Königsdisziplin, bei den IBA-Quartieren. Sie bleibt nur vier bis fünf Städten in der Region Stuttgart vorbehalten.“ Winnenden könne sich bewerben, weil das Gewerbegebiet zwischen Marbacher und Schwaikheimer Straße ohnehin schon in der Vorbereitung ist und jetzt eine noch mehr zukunftsweisende, klimaorientierte und grüne Ausrichtung bekommt.