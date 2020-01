Winnenden/Schwaikheim Landesgartenschau: Das plant die Konkurrenz

Die B 28 solle teilweise von vier auf zwei Spuren zurückgebaut werden, auf die freie Fläche sollen große Bäume auf durchlässigem Boden gepflanzt werden, der viel Wasser aufnehmen kann. Außerdem sollen unter anderem Teile des Neckars renaturiert werden.

Ist Wolfgang Schäuble ein Trumpf für Offenburg?

Bekannte Gesichter unterstützen die Stadt Offenburg bei ihrer Bewerbung. So spricht sich zum Beispiel Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble für eine Landesgartenschau in der Stadt nahe der französischen Grenze aus, in der er lebt. Das Konzept sieht eine 20 Hektar große Fläche vor, in der die Kinzig eine wichtige Rolle spielen soll. Der Fluss soll renaturiert werden, und Promenaden am Fluss sollen entstehen. Für das Gartenschaugelände müsste das Karl-Heitz-Stadion des Offenburger Fußballvereins verlegt werden, da es im Weg ist.

Rastatt bewirbt sich mit dem Slogan „Rastatt natürlich!“. Das Konzept der Stadt beruht dabei auf bürgerlichem Engagement. „Allein auf 50 Seiten wird dargestellt, wie die Bewohner bereits in der Vergangenheit mit eingebunden wurden und wie sie das Großprojekt auch in Zukunft mit Leben füllen können“, berichten die Badischen Neuesten Nachrichten.

So fand zum Beispiel ein Bürgerspaziergang auf dem geplanten Gelände statt, und ein Bürgerausflug nach Schwäbisch Gmünd (Landesgartenschau 2014) wurde organisiert. Jugendliche konnten in einem extra Workshop Ideen einbringen.

Unter anderem sollen im Zuge einer Gartenschau die Murgpromenade und der Bahnhofsvorplatz neugestaltet werden.

Die Stadt Nürtingen bekommt bei ihrer Bewerbung Unterstützung von der dortigen Hochschule. Dort sind unter anderem die Studiengänge Freiraum- und Umweltplanung angesiedelt. Eine wichtige Rolle in der Bewerbung spielen der Neckar und seine Zuflüsse, die erlebbarer werden sollen. Beispielsweise durch terrassenförmige Sitzstufen, die einen breiten Zugang zum Neckar bieten sollen. Das berichten die Stuttgarter Nachrichten.

Seit Sommer des vergangenen Jahres steht in Nürtingen bereits eine Stahlskulptur in Form einer Pflanze „Gartenschau Nürtingen - Dich wollen wir!“ ist auf den Blättern der Skulptur zu lesen.

„Wir wollen nicht die Jagst schiffbar machen“

Crailsheim setzt in seinem Mobilitätskonzept für eine mögliche Gartenschau darauf, dass Besucher (700 000) mit der Bahn anreisen. Im Gegensatz zu Tübingen sollen auch 3000 Parkplätze zur Verfügung stehen. Das Thema Stadtentwicklung steht im Vordergrund. Die Flächen entlang der Jagst sollen attraktiver werden, wenngleich Baubürgermeister Jörg Steuler bei der Präsentation der Bewerbung laut Heilbronner Stimme mit einem Augenzwinkern sagte: „Wir wollen nicht die Jagst schiffbar machen.“

Bad Mergentheim ist mit knapp 24 000 Einwohnern der mit Abstand kleinste Bewerber.

Die Kurstadt hatte sich bereits 2009 und 2018 ohne Erfolg für eine Landesgartenschau beworben. Das Motto lautet „Blühende Quellen“. Kernthema in der Bewerbungsmappe ist ein „Klimaanpassungs-Konzept“. „So könnten Untersuchungen zufolge mit 440 Baum-Neupflanzungen und knapp 40 000 Quadratmetern Entsiegelung im Zusammenspiel mit zusätzlicher Dachbegrünung in der Kurstadt rund 700 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr vermieden werden“, schreibt die Rhein-Neckar-Zeitung.

Überzeugungskraft

Worauf es jetzt ankommt, um die Gartenschau nach Winnenden und Schwaikheim zu holen? „Nun gilt es Ende März 2020 beim Besuch der Fachkommission, Mitglieder der Kommission des Ministeriums für Ländlichen Raum vor Ort, in erster Linie fachlich davon zu überzeugen, dass wir in der Lage sind, die Landesgartenschau in den vorgesehenen Flächen auch umzusetzen und den notwendigen Interessenausgleich mit Landwirtschaft, Naturschutz und Erholungsfunktion der Menschen dort vorbildlich zu bewältigen. Dabei hilft uns der positive „Drive“ der Remstal-Gartenschau, der im vergangenen Jahr im Rems-Murr-Kreis und darüber hinaus entstanden ist und noch immer anhält“, so Hartmut Holzwarth und Gerhard Häuser in ihrer Stellungnahme.