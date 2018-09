Winnenden Schwerer Unfall mit Motorrad

Ein 20-jähriger Motorradfahrer und seine 18-jährige Sozia wurden schwerst verletzt bei einem Unfall am Montag um 18.37 Uhr in der Innenstadt von Winnenden. Für den 20-Jährigen war der Transport mit einem Rettungshubschrauber erforderlich. Er wurde in eine Spezialklinik überführt. Ein 74-jähriger Polo-Fahrer war auf der Backnanger Straße ortsauswärts gefahren und wollte in den Rotweg nach links abbiegen. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß entgegenkommenden 20-jährigen Motorradfahrer. Der 74-Jährige blieb unverletzt. An seinem Polo entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. An der Honda des 20-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten geborgen und abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten im Bereich der Backnanger Straße gab es nur leichte Behinderungen. Bis 20.30 Uhr war eine örtliche Umleitung eingerichtet, weil die Unfallstelle gesichert wurde und weil der ADAC-Rettungshubschrauber auf der Backnanger Straße landete und dort lange stand, bis der Verletzte transportfähig war.