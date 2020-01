Winnenden Selatin Kara: Der Choreograf, dem die Stars vertrauen

„Dieter Bohlen ist privat eine sehr coole Sau“

In Deutschland war Kara unter anderem für die Choreografie von „Deutschland sucht den Superstar“ verantwortlich. „Dieter Bohlen ist privat eine sehr coole Sau“, sagt Kara. „Was er in seinen Shows macht, ist Business, und so unterhält er Deutschland seit Jahren.“ Auch für die RTL-Sendung „Alles was zählt“ war Kara zwei Jahre lang als Choreograf tätig.

Jetzt trainiert er jeden Mittwoch junge Tänzerinnen und Tänzer in Winnenden. „In der Zeit, in der ich hier bin, sind sie meine Stars“, sagt Kara. Und die acht Tänzerinnen geben in der Übungsstunde, die der 44-Jährige anleitet, alles. Kara macht bei den meisten Übungen selbst mit, gibt den Takt vor, ruft: „Fünf, sechs, sieben, acht und go!“ Dabei schnipst er mit den Fingern, macht immer wieder die Musik aus und korrigiert die Tänzerinnen: „Ihr müsst fokussiert sein, dürft den Boden unter den Füßen nicht verlieren, okay? Ihr dürft nie die Leidenschaft verlieren, auch wenn ihr unter Strom steht.“

Noch während er das sagt, versuchen die Schülerinnen, direkt seine Tipps umzusetzen, üben weiter an ihren Drehungen und Sprüngen.

Kara spielt in neuem Kinofilm mit

Ob es für sie etwas Besonderes ist, mit solch einem erfolgreichen Dozenten zu arbeiten? „Es ist auf jeden Fall etwas anderes“, erzählt eine Schülerin. „Verglichen mit anderen Dozenten fühlt man sich schon gepushter und mutiger, wenn er dabei ist.“ „Vielleicht nehme ich ja mal ein paar Mädels von hier zu einem Dreh mit. Aber sie müssen gut sein“, sagt Kara, der erst jüngst an einem Kinofilm mitgewirkt hat. „Vier zauberhafte Schwestern“ heißt dieser Film, der in Winnenden am Donnerstag, 30. Januar, zum ersten Mal im Olympia-Kino ausgestrahlt wird. Kara ist auch dort, beantwortet Fragen und gibt Autogramme.

Für den Film hat er die Tanzszenen choreografiert. „Das war nicht leicht. Es spielten teilweise Zehnjährige mit, die nicht tanzen konnten. Außerdem soll es kein Tanzfilm sein. Man muss abwegen, was passt und was nicht“, erzählt Kara, der auch eine Rolle im Film hat. Er ist Juror und spielt sich quasi selbst. „Disney hat mich engagiert. Für den Dreh waren wir in Belgien, Wien, Coburg und in Südtirol“, sagt er. Vielleicht schaffen es seine Schülerinnen irgendwann auch einmal auf die große Bühne. „Es ist egal, ob sie aus London, Paris oder Winnenden kommen. Jeder kann ein Star werden. Viele wollen aber zu schnell ihre Ziele erreichen. Von nichts kommt nichts.“

Premiere

Selatin Kara ist am Donnerstag, 30. Januar, ab 17.30 Uhr zur Premiere von „Vier zauberhafte Schwestern“ im Olympia-Kino. Es gibt die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen oder Autogramme zu erhalten.

2004 lag der Grand Prix D´Eurovision in Istanbul in Selatin Karas tänzerischer Verantwortung.

Er choreografierte den Film „Vatertage“, in dem unter anderem Heiner Lauterbach mitspielte.

Im türkischen Fernsehen war Kara als Choreograf der zweiten Staffel von „Popstars“ aktiv.

Kara arbeitet auch an berühmten Balletschulen als Tanzpädagoge. Dazu gehört die John-Cranko-Schule in Stuttgart oder das Ballett-School-Theater in Basel.