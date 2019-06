Winnenden So löschte man damals

Anlässlich der Heimattage wird dieses Wochenende ein "Historisches Feuerwehrwochenende" in der Stadtmitte veranstaltet. Fahrzeuge und Feuerwehren von Nah und Fern kommen nach Winnenden. Am Samstagnachmittag ( 01.06. ) fand auf dem Marktplatz eine historische Übung statt, am Sonntag gibt es dort ab 11 Uhr einen Handdruckspritzenwettbewerb und in der Marktstraße und den umgebenden Plätzen eine Fahrzeugshow der Oldtimer. Essen und Kinderspaß gibts derweil auf der Feuerwache noch dazu.

Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke, wo ein Brandstifter das Alte Rathaus anzündete. Unter Regie von Ex-Kommandant und Feuerwehrmuseumschef Harald Pflüger wurde von der Eimerkette bis zur Motorspritze die Entwicklung der Brandschutztechnik mit original erhaltenem Gerät und historischen Gewändern vorgeführt.