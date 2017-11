Winnenden Sortimat baut Stellen ab und wächst

Nur vorübergehend soll der Personalstand in Birkmannsweiler bei 210 Personen stehen. Zehn freie Stellen bietet Sortimat gerade auf seiner Website an. Bis zum Jahr 2020 möchte die Firma auf über 250 Mitarbeiter wachsen.

Hightech-Unternehmen: Jede Anlage ein Unikat

Sortimat ist nicht das größte aller Winnender Unternehmen, aber es ist eine hoch spezialisierte, weltweit vertretene Technologiefirma. Vor sieben Jahren verkauften die Inhaber Dieter Baumtrog und Ulrich Klöpfer den Betrieb an den kanadischen ATS-Konzern. Die Firma baut im Industriegebiet von Birkmannsweiler große Anlagen mit vielen Hightech-Komponenten, die vollautomatisch Dinge produzieren wie Einweg-Spritzen, Diabetes-Pens, Inhalatoren, Nasenspraydosierungen, Katheter und Ähnliches.

Jede Anlage ist ein Unikat und kostet zwischen 2 und 20 Millionen Euro. Hohe Stückzahlen in kurzer Zeit, zu geringen Kosten und bei gesicherter Qualität sind das Prinzip. Zum Beispiel montiert eine Sortimat-Anlage 120 Katheter in der Minute, verpackt sie und kontrolliert die Qualität.

Mit dem Projekt „Sortimat 2020“ macht sich die Firma fit

Seit zwei Jahren ist Thomas Wildt vom ATS-Konzern Geschäftsführer in Birkmannsweiler. Der 52-Jährige initiierte ein Projekt „Sortimat 2020“, überlegte mit dem Winnender Team, was der Markt in Zukunft möchte, wie sich die Effizienz in Birkmannsweiler steigern ließe, und die Firma entschied sich, noch mehr auf die Anlagen für Gesundheitstechnik zu setzen.

Dieser Bereich wächst. Zurzeit wird der Service ausgebaut. Zwei Leute seien eben erst eingestellt worden, berichtet Wildt im Gespräch mit unserer Zeitung.

Kaum Wachstumschancen für Zuführgeräte

Ein anderer Bereich bietet kaum noch Wachstums-Chancen: die Zuführgeräte. Sie waren in den 60er Jahren das Kerngeschäft von Sortimat, aber in Zeiten der Globalisierung treten viele Firmen auf, die ähnliche Geräte mit viel geringeren Lohnkosten produzieren.

„Die Energie, die wir in die Produktion und den Verkauf der Zuführgeräte reinsteckten, stand in keinem Verhältnis zum Ergebnis“, sagt Thomas Wildt. Also gab Sortimat diesen Markt auf. Die bestellten Geräte werden noch produziert und ausgeliefert. Neue Bestellungen von Zuführgeräten nimmt Sortimat nicht mehr an.

Personalabbau mit dem Betriebsrat verhandelt

Die 40 Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, dürften auf dem Arbeitsmarkt der Region gute Chancen haben, vermutet Thomas Wildt. Von einigen hat er schon gehört, dass sie eine neue Stelle haben oder in Gesprächen sind.

„Wir haben darauf geachtet, den Personalabbau sozialverträglich zu gestalten und haben die Bedingungen mit dem Betriebsrat verhandelt.“ Acht der 40 Betroffenen haben eine Vorruhestandsregelung bekommen.

Nachfrage im Bereich Gesundheitstechnik wächst

Für das Hauptgeschäft der Firma ist Geschäftsführer Wildt sehr optimistisch. Die Nachfrage nach Gesundheitstechnik wachse weiter. Darüber hinaus könnte Sortimat in Zukunft auch Anlagen für andere Sparten bauen, und dabei soll die Verankerung im globalen ATS-Konzern von großem Wert sein. Um sich auf die Zukunft auszurichten, übernimmt Sortimat alle Auszubildenden, wie Thomas Wildt erklärte.