Winnenden Stadt baut neuen Kindergarten - trotz Nachbarklage

Amtsleiter rechnet fest mit steigenden Kinderzahlen

Thomas Pfeifer, der Leiter des Amts für Familien, Jugend, Soziales im Rathaus, muss diesen Bedarf immer im Blick haben, besser noch, vorhersehen. „Gott sei Dank haben meine Kollegen mit dem Bau begonnen. Anfang 2021 brauchen wir diese Kita unbedingt“, sagt er mit Blick auf die Nachverdichtung Schiefersee. Das wird nach aktuellem Stand des Bauamts auch gelingen, Fertigstellung soll im Dezember 2020 sein. Und: Die Lage ist derzeit gut, alle Kinder sind versorgt. Ziehen nun aber weitere Familien neu zu und brauchen sie gleich einen Ganztagsplatz, kann’s bald eng werden. Das scheint nicht die Sorge der Anwohner zu sein. Schon im März sorgten sie mit ihrer förmlichen Beschwerde für eine Verzögerung beim Genehmigungsverfahren. Das für städtische Bauanträge zuständige Regierungspräsidium prüfte seitdem besonders intensiv – sah aber kein Problem.

Alte Bäume verschont, Bau Richtung Fußweg gerückt

Die Stadt suchte schon im Frühjahr die Handwerker, fand sie und konnte sie im Herbst nicht mehr so ohne weiteres bitten, einfach ein paar Monate Däumchen zu drehen, bis das Verwaltungsgericht über die Klage entschieden hat. „Sonst hätte die Baufirma gegenüber uns einen Schadenersatzanspruch gehabt“, sagt Markus Schlecht. „Da haben wir die Wahl zwischen Pest und Cholera.“ Da aber auch der Bebauungsplan inzwischen geändert ist und einen Kindergartenbauplatz definiert, fühlt er sich sicher, dass die Stadt keinen Schaden haben wird. Immerhin sorgt auch sie für ein Novum: Die fast 50 Jahre alten Bäume von der Grünanlage können stehen bleiben. Dafür rückt der Neubau näher an die Einfamilienhäuser am Fußweg zwischen den Straßen Burgeräcker und Körnle.

Kosten steigen – was Bauamtsleiter Hägele erwartet hat

Der neue Kindergarten wird übrigens etwas teurer als gedacht – ungefähr 6,5 Prozent. Es liegt nicht an der Klage, sondern an der guten Auftragslage der Handwerker, dass die Kosten nun bei 3,6 Millionen Euro stehen. Eine Firma, die die Fassade macht, muss die Stadt aber noch finden. Das einzige abgegebene Angebot lag 85 Prozent über dem Ansatz. In so einem unwirtschaftlichen Fall darf das Bauamt die Suche neu starten.