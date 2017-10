Winnenden Stadtwerke warnen vor gefälschten E-Mails

In einigen Fällen werden sie aufgefordert, einen Anhang zu öffnen oder auf einen Link zu klicken. Dieser Link dient jedoch einzig dem Zweck, den Computer des Nutzers mit Schadcode („Trojaner“) zu kompromittieren. Empfänger dieser E-Mail sollten sie daher unverzüglich löschen und keinesfalls auf den angegebenen Link klicken oder den Anhang öffnen. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass sie momentan keine Vertragsunterlagen unaufgefordert per E-Mail an Kunden versenden.