Winnenden.

Augenscheinlich zwischen einem Paar ist es am Sonntag gegen 17:40 Uhr zu einem Streit am Bahnhof gekommen. Laut Zeugenaussagen hatte ein etwa 35 Jahre alter Mann eine etwa 30 Jahre alte Frau beleidigt und ins Gesicht geschlagen. Anschließend waren beide am Gleis 3 in den Zug nach Stuttgart eingestiegen. Zeugen, welche Angaben zur Identität der beiden Personen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Winnenden, Telefon 07195/694-0 zu melden.