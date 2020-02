Winnenden/Stuttgart OB Holzwarth bleibt in Winnenden

Am 8. November entscheiden die Stuttgarter Wähler

Frank Nopper wird, nach allem, was vorhersehbar ist, am 21. März von den Stuttgarter CDU-Mitgliedern zum Kandidaten gewählt werden. Der mögliche Gegenkandidat Stefan Kaufmann, CDU-Kreisvorsitzender von Stuttgart, hat bereits am Wochenende in einer Erklärung gegenüber der Stuttgarter Zeitung sein Interesse an einer Kandidatur zurückgezogen.

Weitere Interessierte sind nicht in Sicht, so dass die CDU-Versammlung nur einen Kandidaten hat, den sie akzeptieren oder ablehnen kann. Am 8. November werden die Stuttgarter Wähler entscheiden, ob Frank Nopper eine Mehrheit bekommt.