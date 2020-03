Winnenden/Stuttgart Nach Hitlergruß: 41-Jähriger muss ins Gefängnis

Hitlergruß vor der Bühne, am Baden-Württemberg-Tag

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag auf Nachfrage mitteilte, habe der 41-Jährige im Mai 2019 in Winnenden den Hitlergruß gezeigt - vor einer Bühne am Kronenplatz, während des Baden-Württemberg-Tags. Zufällig fuhr damals in genau diesem Moment eine Polizeistreife an ihm vorbei. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.