Winnenden/Stuttgart OB-Wahl in Stuttgart: Holzwarth ist bereit

Die CDU-Findungskommission hatte Hartmut Holzwarth im Auge

Ausgelöst hat diesen Schritt eine Findungskommission der CDU, die derzeit einen passenden Bewerber oder eine Bewerberin für Stuttgart sucht. Holzwarth wurde in internen Beratungen genannt. Davon hat ihm jemand berichtet. Er fragte nach bei der Findungskommission, wurde zum Gespräch eingeladen und ließ sich die Gesamtlage erklären. Dann entschied er schnell: Wenn die CDU will, dann will er auch. Diese Möglichkeit, seine Chancen auszuloten, will er wahrnehmen. Überraschend für ihn selbst wurde sein Name am Freitag in unserer Zeitung erwähnt als einer von fünf möglichen Kandidaten. Kaum war die Zeitung erschienen, schickte er eine Presseerklärung hinaus, die an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lässt: Er steht zur Verfügung als CDU-Kandidat. „Das Amt, aber auch der Wahlkampf bis zum Wahltag am 8. und am 29. November sowie die Kandidatenfindung sind eine bedeutende Herausforderung!“ Holzwarth hatte nach eigenen Angaben ein erstes Gespräch mit der CDU-Findungskommission. Danach stellte er sich für das „sorgfältige CDU-interne Auswahlverfahren als Bewerber gerne zur Verfügung“.

Frank Nopper und Richard Arnold sind zurzeit die Favoriten

Holzwarth macht schon in seiner ersten Erklärung Wahlkampfaussagen, listet auf, wofür er steht: bürgerfreundliche Verwaltung, die ständig im Dialog mit der Bevölkerung stehe, einen Gemeinderat, der von der Verwaltung gut begleitet werde, eine „nachhaltige Entwicklung der Stadt als Gesamtkonzern“ und mehr. Dann kommt ein Kernsatz für Stuttgart: „Eine Landeshauptstadt, die ihre zentrale Rolle innerhalb der Region Stuttgart, in der europäischen Metropolregion und in Baden-Württemberg selbstbewusst, aber auch partnerschaftlich und auf Augenhöhe zusammen mit den anderen Akteuren wahrnimmt.“