Winnenden/Stuttgart Wie vereint OB Holzwarth Arbeit und Wahlkampf?

Winnenden.

Vor wenigen Tagen hat Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth (50) erklärt, er bewerbe sich CDU-intern für eine Kandidatur für den Stuttgarter OB-Sessel. Außer ermunternden und bedauernden Reaktionen sind aus der Bürgerschaft bohrende Fragen zu vernehmen. Wie stellt es ein so vielbeschäftigter Rathauschef, der auch noch einen Sitz im Kreistag innehat, an, dass alles seinen Gang geht, wichtige Projekte nicht steckenbleiben, während er sich in Stuttgart bekanntmacht?