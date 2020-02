Winnenden Tiny Houses fürs Wohngebiet Adelsbach

Für die Mehrfamilienhäuser sind zentrale Wohnhöfe geplant, in denen gespielt oder verweilt werden kann. Außerdem sind zwei Nachbarschaftsplätze, die für Veranstaltungen genutzt werden können, in den Planungen vorgesehen. „Das stärkt den Zusammenhalt der Bewohner“, sagte Schneider. Auch könnten in angrenzenden Mehrfamilienhäusern gewerbliche Flächen oder Gemeinschaftsräume unterkommen.

Wohnformen auf geringen Grundstücksflächen

Während die Einfamilien-, Doppel- und die Reihenhäuser oberirdische Parkplätze bekommen, sind für die Mehrfamilienhäuser Tiefgaragen vorgesehen. Außerdem soll es 39 öffentliche Parkplätze auf dem Gelände geben. „Die B 14 und die Bahnschienen sind nicht weit weg von dem Gebiet“, sagte Lena Müller. Deshalb habe man bereits ein Lärmgutachten gemacht. „Die erste Häuserreihe im Norden ist betroffen. Es ist aber möglich, einfach gegenzusteuern.“ So könne man beispielsweise spezielle Fenster einbauen und die Schlafzimmer im Süden der Gebäude ausrichten.

Im Nordwesten ist im Entwurf Platz für Tiny Houses vorgesehen. Darunter sind Wohnformen auf geringen Flächen zu verstehen. Sie können aus unterschiedlichen Materialien sein, oft jedoch aus Holz. Manche haben sogar Räder, sind mobil. Das möchte die Stadt allerdings nicht. „Die Tiny Houses sollen ein festes Fundament bekommen. Wir wollen dort keine Wohnwagensiedlung“, sagte Lena Müller. Die Tiny Houses können 20 bis 120 Quadratmeter groß sein und ein gemeinschaftliches Gebäude, in dem zum Beispiel eine Waschküche ihren Platz findet, bekommen. Im Bereich der Tiny Houses plane man mit weniger Stellplätzen, da die Bewohner solcher Häuser bevorzugt öffentliche Verkehrsmittel oder Sharing-Angebote nutzen.

Die Stadt steht mit dem Verein Tiny Houses Region Stuttgart in Kontakt. Deren Vorsitzende Johanna Schadel war in der Gemeinderatssitzung ebenfalls vor Ort: „Die Altersstruktur unserer Mitglieder ist gemischt. Entweder die Kinder sind schon aus dem Haus und man will sich verkleinern, oder aber die Mitglieder sind jung. Die Anbindung an Stuttgart ist wichtig und viele wollen auf ein Auto verzichten“, sagte sie.

Hans Ilg von der Freien Wählervereinigung sagte, dass ihm die Planungen sehr gut gefallen, auch wenn die Tiny Houses ihn etwas überrascht hätten. „Wir müssen aufpassen, dass junge Winnender Familien hier einen Bauplatz kriegen und nicht nur Leute von außerhalb kommen.“ Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth versicherte ihm, dass man die Möglichkeit habe, dies zu steuern. „Es werden dort aber natürlich nicht nur Winnender hinziehen. Die Stadt Stuttgart kriegt es seit Jahren nicht auf die Reihe, dass sich der Tiny-House-Verein dort niederlassen kann.“

Entsteht dort morgens ein Stauproblem?

Stadträtin Nicole Steiger von der FDP lobte die Stadt. „Wir haben die Tiny Houses bei der Gartenschau gesehen und dies als Anregung an Markus Schlecht weitergegeben. Toll, dass man sich damit beschäftigt hat. So eine Siedlung hätte Charme.“ Ihr Parteikollege Jürgen Hägele hingegen befürchtete im Gebiet ein Verkehrschaos, da alles über die Friedensstraße zu- und abfließt. „Da wird es doch jeden Morgen Stau geben“, sagte er.

Auch dass im Gebiet keine Bushaltestelle geplant sei, gefiel ihm nicht. „Es gibt keinen Anspruch, dass der Bus in jedem Wohngebiet hält“, entgegnete Holzwarth. Man habe beim Bau von Adelsbach I sehr genau geplant, dass der Verkehr in einem zusätzlichen Baugebiet über die Friedensstraße fließen solle. Zusätzlich könne man auch noch die Straße am Adelsbach nutzen, die von der Friedensstraße abzweige. „Wir kriegen den Verkehr geregelt“, sagte er. Ein Verkehrsgutachten solle die Planungen allerdings noch einmal untermauern.

Stadtrat Siegfried Lorek von der CDU hatte eine andere Anregung: „Ich tue mich sehr schwer damit, dass die Tiny Houses weniger Parkplätze bekommen sollen. Ein Parkplatz pro Wohnung wäre mir ein Anliegen.“ Außerdem solle man nochmals die Zufahrten für den Notfall prüfen. „Dann nur die Friedensstraße zu haben, halte ich für fahrlässig“, so Lorek. Stadtrat Andreas Herfurth (SPD) rechnet mit einer Vorlaufzeit von zehn Jahren. „Fertig wäre das Gebiet dann 2030. Wir sollten schauen, dass es ein Gebiet mit wenig Autos wird.“

Stadtrat Christoph Mohr (ALi) bat darum, Fahrradverbindungen in die Innenstadt zu berücksichtigen und an Solarenergie zu denken. Dies will die Verwaltung nun prüfen.