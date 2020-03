Winnenden Toilettenpapier-Kauf: Es kann auch gesittet zugehen

„Das Regal war gefüllt. Ich habe alles ohne Probleme bekommen"

Doch dieser Freitagmorgen verläuft so gesittet und anständig, wie es die freundliche Verkäuferin erbeten hat. Ohne Zoff, fast ohne Zurechtweisungen warten die Winnender in ihrer Marktstraße auf Abstand zueinander. Die Schlange verlängert sich bis in die Torstraße. Aber man sieht schon am Ausgang: Die Kunden kommen zügig einer nach dem anderen wieder raus. Und tatsächlich will gar nicht jeder das begehrte Papier.

Ein Mann aus Leutenbach beschaffte sich Rasierklingen und Rasierschaum, musste dafür halt auch in der Schlange fürs Klopapier ausharren, kommt aber höchst zufrieden wieder raus. „Das Regal war gefüllt. Ich habe alles ohne Probleme bekommen, und die Verkäuferinnen machen ihre Arbeit gut. Das geht fix.“ Silvia und eine andere Mutter finden genau die Windelpackungen, die sie für ihre Kinder brauchen. Es ist ein kleiner Glückstag. Denn eine Woche zuvor waren genau diese Windeln ausverkauft. Das bisschen Warten ist dann schon auszuhalten.

„Der Nächste bitte“

Unangenehm wird es in der Warteschlange, als ein offensichtlich geistig beeinträchtigter Mensch die Hand ausstreckt zum Morgengruß und vorwurfsvoll fragt: „Kann man sich denn nicht mehr begrüßen?“ „Doch. Kann man schon. Aber halten Sie Abstand. Wir müssen zwei Meter auseinanderbleiben.“ Er zieht weiter.

Die Schlange wird kürzer. Knapp vor neun Uhr stehen nur wenige wartende Kunden auf der Straße. Trotzdem bleibt eine Verkäuferin in der Eingangstür stehen und wartet, bis jemand den Laden verlässt. Dann sagt sie wie in der Hausarztpraxis: „Der Nächste bitte.“ Ein Mann blickt nicht auf die Schlange, zieht an ihr vorbei und will schnurstracks in den Drogeriemarkt. „Halt, halt! Sie müssen sich anstellen. Das ist eine Warteschlange.“ Das hatte er gar nicht wahrgenommen wegen der großen Abstände. Anständig und gesittet reiht er sich ein und hält zwei Meter Abstand.

Wie schaffen die Verkäuferinnen es, dass alles so entspannt läuft?

Um 9 Uhr ist die Schlange nur noch eine kleine Wartegruppe, und es zeigt sich, dass die Palette mit den Klopapierpackungen immer noch mehr als einen Meter hoch bestückt ist. So ganz dramatisch ist die Knappheit gar nicht. Die Kunden sind entspannt, und manche von ihnen staunen über die Verkäuferinnen: Wie schaffen die das, dass sie so freundlich bleiben in dem Trubel, dass die Kunden allen ihren Anweisungen folgen? „Ach, das geht schon“, sagt Filialleiterin Evin Aydin, „wir machen uns keinen Stress. Und wenn’s viel wird, dann gibt’s Nervennahrung. Schokolade hilft.“

Wichtig ist, dass die Kunden nicht in Panik geraten, dass sie nicht verzweifeln, weil die Palette mit dem Klopapier leer ist. Wenn doch, sagen ihnen die Verkäuferinnen genau, wann die nächste Lieferung kommt. Es dauert meist nur ein paar Tage. Nach allem, was wir Zeitungsleute mitbekommen, ist am Dienstag die nächste Palette zu erwarten.