Winnenden Trotz Arbeit: Albanische Familie wird ausgewiesen

„Ich werde unterschreiben, dass wir freiwillig gehen“, sagt der Vater, Fatmir Hamzaj. Er will es seinen Kindern und seiner Frau Elda nicht zumuten, dass nachts die Polizei kommt, sie abholt und zum Zug oder zum Flughafen bringt. Als sie noch im Asylbewerberwohnheim an der Albertviller Straße gelebt haben, bekamen sie solche Szenen öfter mit, es war ein Schock.

Die Eltern haben Arbeit

Seit Februar haben Hamzajs eine Wohnung im Hungerberggebiet gemietet. Seit anderthalb Jahren bereits arbeiten die Erwachsenen bei einer Reinigungsfirma. Fatmir Hamzaj putzt bei Kärcher, Elda Hamzaj in Schulen und im Notariat in Winnenden. Sie sind fleißig und flexibel, er kam letzten Monat auf 250 Stunden, sie leidet an einer Hepatitis B, die Behandlung schlägt aber gut an. „Die Firma gibt uns einen festen Arbeitsvertrag. Aber wenn wir gehen, dürfen wir erst in zehn Monaten wiederkommen.“ Elda Hamzaj weiß nicht, ob die Reinigungsfirma dann immer noch Arbeit für sie hat.

In Albanien werde vor jeder Behandlung Schmiergeld verlangt

Von was Elda Hamzaj die Medikamente in Albanien bezahlen soll, weiß sie auch nicht. Einen Job haben sie und ihr Mann dort nicht in Aussicht, wohnen müssen sie zunächst beim Onkel, wo es schon eng genug hergeht. Von Patienten werde zuerst Schmiergeld verlangt. „Mein Opa konnte nicht bezahlen, er bekam keine Medizin für den Magen und ist mit 60 Jahren gestorben“, erzählt Elda Hamzaj. Es macht es nicht besser, dass sie und ihr Mann Roma sind und in den Balkanländern zusätzlich diskriminiert werden, wie die Organisation Pro-Asyl an der Klassifizierung „sicheres Herkunftsland“ durch den deutschen Staat kritisiert. Es hätte schön sein können, in Deutschland zu bleiben, aber Ausnahmen gibt es derzeit nur zum Beispiel für Ärzte aus sicheren Herkunftsländern, wenn ein Krankenhaus nachweislich niemand anderen findet. Hamzajs hatten nur eine Duldung, „jederzeit ist da eine Abschiebung möglich“, so Ingeborg Dopslaff.

Volkswirtschaftlicher Unsinn

Über die Kinder, neun und 13 Jahre alt, hat das Ehepaar Dopslaff die Familie kennengelernt, sie halfen ihnen bei den Hausaufgaben. Eleni wechselte rasch von der Vorbereitungsklasse in die Gemeinschaftsschule, Pandora ging in die Haselsteinschule. Den vieren die Wohnung zu vermieten, war für Reinhard Dopslaff „ein sozialer Akt“. Den bereuen sie auch nicht, die Leute sind ruhig und freundlich, die Wohnung ist blitzsauber. „Eigentlich ist es volkswirtschaftlich doch Unsinn, solche Leute auszuweisen. Sie fielen uns erst zur Last, und jetzt, wo sie Steuern und Miete zahlen, schmeißen wir sie raus.“

Gesetzeslage macht es Ehrenamtlichen schwer

Ingeborg Dopslaff weiß, dass es für die Familie auch noch kein Kindergeld gab, das fließt erst, wenn man drei Jahre lang Lohnsteuer bezahlt hat. „Wir Helfer packen die Flüchtlinge nicht in Watte, sondern sagen ihnen klar, woran sie sind.“ Dass die Gesetzeslage sich immer wieder ändert, macht es für die Ehrenamtlichen aber auch nicht leichter. Ingeborg Dopslaff mochte die Aussage des Gmünder Oberbürgermeisters Richard Arnold: „Das Unanständige ist, dass im Moment die Anständigen gehen müssen.“