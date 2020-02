Winnenden Tüv streicht Führerschein-Theorieprüfung

„Ohne weitere Rücksprache“, erbost sich Ralf Klopfer, ohne dabei aber laut zu werden, so ein Typ ist er nicht, „kam aber dann dieses Schreiben an uns alle. Ich habe umgehend Einspruch eingelegt und den Fahrlehrerverband, den Oberbürgermeister und das Verkehrsministerium informiert.“ Ralf Klopfer denkt nicht zuletzt auch an die hörbehinderten Prüflinge, die immer mit Gebärdendolmetscher antreten. In diesem Winnender Spezialfall fallen gleich für zwei Personen der Zeit- und der Fahrtkostenaufwand höher aus.

Tüv: „Gehäufte Zahl an Betrugsversuchen in Winnenden“

Doch was ist eigentlich geschehen, was bringt den Tüv zu so einem drastischen Schritt?

Im Brief an die Fahrschulen nennt Frank Benz mehrere Gründe:

Generell erscheint es einfacher, mehr Theorie-Durchgänge zu organisieren und zu kommunizieren, wenn sich die Prüfer an weniger Standorten konzentrieren. In Fellbach hat der Tüv einen neuen Standort gefunden, direkt am Bahnhof in einem Raum der Volkshochschule für 20 Personen (Bahnhofstraße 23), dort kann er 25 Prüfplätze mehr anbieten. Auch in Backnang wird um 25 Plätze pro Woche aufgestockt und in Schorndorf können, falls erforderlich, 150 statt bisher 75 Prüfungen stattfinden. „Das richten wir nach dem aktuellen Bedarf. Damit entsprechen wir Wünschen der Fahrlehrerschaft, zügig und ohne Wochentag- und Standortverlagerung auf eine gegebenenfalls erhöhte Nachfrage reagieren zu können“, schreibt Benz.

Speziell zum Standort Winnenden schreibt Benz etwas, was Ralf Klopfer stark irritiert: „Hier hatten sich einerseits die geplanten und tatsächlich stattgefundenen Betrugsversuche im Jahr 2019 derart gehäuft, dass an verschiedenen Tagen unser internes WLAN-Prüfernetzwerk nicht mehr funktionsfähig war, andererseits die des Betrugs überführten Bewerber den anwesenden Prüfer derart bedroht, dass diese sich nicht mehr sicher fühlten.“

Ralf Klopfer kommt das dubios vor, er kann sich zwar durchaus vorstellen, dass die Bedrohung einmal vorgekommen sei. Wenn aber tatsächlich Bewerber bedrohlich wurden und werden, habe doch jeder Prüfer die Möglichkeit, die Polizei zu rufen. Und wenn in dem Hotels-Seminarraum das Netzwerk nicht störungsfrei eingerichtet werden könne, müsse man eben eine Alternative suchen. „Bei der Suche nach einem neuen Raum helfen wir gern, wir wurden aber gar nicht gefragt.“

Dass Prüflinge versuchen, zu betrügen, sei indes weder etwas Neues noch eine Winnender Spezialität, so Klopfer. Die Spickzettel sind lediglich abgelöst worden von unauffälliger Technik: Der Prüfling pinnt sich eine kleine Kamera ans Hemd und steckt sich einen Empfänger ins Ohr. Der Kontaktmensch außerhalb des Raums sieht über die Kamera die Aufgabe und flüstert dem Prüfling die richtige Lösung ins Ohr.

Tüv: 105 Termine mehr pro Woche

Auf Nachfrage unserer Zeitung erläutert und verteidigt Vincenzo Lucà, einer der Pressesprecher des Tüv Süd mit Sitz in München, die Streichung des Prüfstandorts Winnenden. Es klingt ganz und gar nicht danach, dass die Entscheidung nochmals überdacht wird.

„Wir schließen den Standort Winnenden, da wir aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine für alle Beteiligten ordnungsgemäße und zuverlässige Durchführung der Theorieprüfung nicht mehr sicherstellen konnten. Dafür erhöhen wir im nahen Umkreis an drei Standorten die Theorieplätze derart, dass sich in Summe die Versorgung sowie die Frequenz für Theorieprüfungen verbessert. Insgesamt bieten wir ab April jede Woche bis zu 105 Theorieprüfungen zusätzlich an.“ Es sind dann insgesamt 325 Prüfungen pro Woche an den Standorten Backnang, Schorndorf und Fellbach.

Auch die Verkehrsanbindung für die Bewerber verbessere sich gegenüber der heutigen Lösung, widerspricht Lucà Protestsprecher Ralf Klopfer. 13 Minuten brauche die S-Bahn von Fellbach nach Winnenden, in Backnang sei man in zehn Minuten, in Schorndorf nach 35 Minuten. In Fellbach verfügt der neue Prüfsaal sogar über einen Wartebereich mit Cafeteria und ist barrierefrei.

Schließlich schreibt Lucà, dass der Tüv die (Winnender) Fahrlehrer sehr wohl rechtzeitig informiert habe: „im Rahmen der Kreisvereinsversammlung des Fahrlehrerverbands im Tüv Süd Service-Center Schorndorf Ende November 2019“.

Ärger von 2018 ist halbwegs verraucht