Winnenden Umstrittenes Bauprojekt am Bürger Schlossberg

SPD-Stadtrat Uwe Voral wundert sich über die Tiefgarage mit Aufzug: „Da sollen morgens, wenn alle zum Schaffen fahren, nun Autos auf einen Schlag aus dem Gargenaufzug kommen? Wer’s glaubt, wird selig. Die parken doch die Straße voll. Das Projekt passt da einfach nicht hin. Es ist viel zu massiv.“ „Wir haben drei Vollgeschosse. Kein vergleichbares Objekt steht in der Nähe. Ich hab da meine Probleme“, meinte Martin Oßwald-Parlow (ALi). Voral, Oßwald-Parlow und Rahel Dangel (ALi) stimmten gegen die zwei Wohnblöcke, bleiben aber in der Minderheit.

Auf den Zuschauersitzen saßen Bürger von Bürg, vor allem auch die Ehepaare Ingeborg und Werner Frank sowie Rosalies und Eugen Kiefer, die direkte Nachbarn der künftigen Baustelle sind. Im Gespräch mit der Presse nach der Sitzung kündigten sie an, gegen die Baupläne Klage vor Gericht einzureichen. Es gehe ums Landschaftsbild, sagt Nachbar Werner Frank, von Beruf Architekt: „Auf die Blöcke blickt man bis von Bietigheim.“ Ob sie wirklich so gebaut werden dürfen, ist also im Moment noch gar nicht sicher.

Weniger schlimm ist noch lange nicht gut

Ein Kommentar von ZVW-Redakteur Martin Schmitzer

In Zeiten der Wohnungsknappheit könnte man ja sagen: Lasst die Leute bauen, lieber zwei Dreifamilienhäuser als eine alte Villa ...

Aber dort oben an der Hangkante von Bürg geht es gar nicht um Wohnungssuchende, die versorgt werden sollten. Dort sind Luxuswohnungen geplant mit 120 bis 180 Quadratmetern Wohnfläche, mit mehr als zwei Stellplätzen pro Wohnung und mit einem Autoaufzug. Dort oben geht es um einen luxuriösen Platz an der Sonne und an der tollen Aussicht und um einen Bauplatz in einer zugleich exklusiven und naturnahen Lage.

Alles, was dort gebaut wird, muss nicht sein – kann aber erlaubt werden, wenn es in die Landschaft passt. Und da kann man links und rechts die Nachbarhäuser angucken: Keines ragt so breit in die Höhe wie die beiden geplanten Häuser. Voral, Dangel und Oßwald-Parlow liegen nicht ganz falsch, wenn sie dieses Projekt erneut ablehnen. Es ist wirklich zu massiv. Speziell an dieser landschaftlich sehr empfindlichen Horizontlinie.

Es hilft auch nichts, dass der zweite Entwurf, den Architekt und Bauherr eingereicht haben, weniger schlimm ist als der erste. Das darf keine Rolle spielen, sonst könnte dies ja zur Strategie bei Bauanträgen werden: Reiche einen restlos überzogenen Entwurf ein, dann kriegst du hinterher einen immer noch massiven Plan durch. So darf es nicht laufen. Gerade an so exponierten Stellen muss das Prinzip gelten: Weniger schlimm ist noch lange nicht gut.