Leutenbach Ist der Leutenbachtunnel gefährlich?

Kontrollverlust übers Fahrzeug als Unfallursache – aber was heißt das?

Diese Aufzählung von Unfällen ist eine Auswahl und ließe sich bis zum Bau des Tunnels vor zehn Jahren fortsetzen. Doch was besagt sie? Dass der Tunnel gefährlich ist? Nur in zwei der aufgeführten Beispiele spricht die Polizei in ihrem Unfallbericht von vermutlich überhöhter Geschwindigkeit. Fast immer heißt es, der Fahrer habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ist das dasselbe, nur vorsichtiger formuliert, um nicht voreilig Schuld zuzuweisen? Auch dem geschuldet, dass nicht die Unfallaufnahme unmittelbar hinterher, sondern erst weitere Ermittlungen, die Tage oder Wochen andauern können, Aufschluss geben, was letztlich wirklich zum Unfall geführt hat. Wenn es sich überhaupt noch rekonstruieren lässt.

Laut Statistik der Polizei passierten zwischen 2015 und 2019 30 Unfälle in dem Tunnel (2015: zwei; 2016: sechs, 2017: sechs; 2018: sieben; 2019; neun). Bei drei Unfällen gab es Schwerverletzte, bei neun Leichtverletzte, einer endete tödlich. Ist der Tunnel damit ein Unfallschwerpunkt? Robert Kreidler von der Pressestelle in Aalen sagt dazu, nach Rücksprache mit den ortskundigen Kollegen in Waiblingen, der Tunnel sei 2018 nach der rechtlichen Definition keine „Unfallhäufigkeitsstelle“ gewesen. Demnach war er laut den niedrigeren Unfallzahlen in den Vorjahren aus Sicht der Polizei also erst recht keine. Zum noch laufenden Jahr, mit immerhin bereits zwei Unfällen mehr als 2018, verweist Kreidler darauf, dass die Auswertung erst im kommenden Jahr erfolgt. Im Vergleich mit anderen Tunneln komme es im Leutenbachtunnel nicht zu auffällig vielen Unfällen.