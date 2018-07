Winnenden und Umgebung Leutenbacher Hocketse mit Bierspritzer eröffnet

Leutenbach (di).

„Er hat es tatsächlich g’schafft“, sagt ein Hocketse-Besucher und schüttelt ungläubig den Kopf in Gedanken noch bei dem, was sich auf der Festbühne im Spatzenhof zugetragen hatte. Beim Fassanstich brauchte Bürgermeister Jürgen Kiesl nur wenige Schläge, dann war der Hahnen im Fass und das Bier floss. Die Leutenbacher Hocketse, die bis Sonntagabend andauert, war eröffnet.

Keine kaputte Dichtung, keine Bierspritzer oder Bierschwemme wie in den vergangenen Jahren. Dabei hatte er in weiser Vorausahnung gut vorgesorgt. Für den Musikverein, der das Spektakel zur Eröffnung musikalisch begleitete, hatte Kiesl Überzieher für die Schuhe dabei, um diese vor dem Bier zu schützen. Den Frauen schenkte er vorab Rosen „als Entschädigung für die Bierdusche im vergangenen und auch in diesem Jahr“. Falls wieder die Dichtung zu Bruch geht, hatte er Strohhalme dabei, damit das Bier wie aus einem Sangria-Eimer gesogen werden kann. Doch nichts davon hätte er besorgen müssen.

Dabei fuhr Kiesl wieder „volles Risiko“ und präsentierte „kein Attrappenfass mit Gummidichtung, sondern ein richtiges Fass mit Holzdichtung“. Vielleicht war es die Anwesenheit von Leonie König, die als ehemaliges Winnender Mädle quasi Fassanstich erprobt ist, und ihm als Rathaus-Praktikantin neben Hauptamtsleiter Jakob Schröder assistierte.