Winnenden Unfall auf B14 im Feierabendverkehr

Winnenden.

Auf der B14 hat es am Dienstagabend (07.01.) im Feierabendverkehr einen Verkehrsunfall gegeben. Nach bisherigen Angaben der Polizei kam ein Wagen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach. Der Unfall ereignete sich zwischen Winnenden-West und Schwaikheim in Fahrtrichtung Stuttgart. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich zwei Personen im Fahrzeug. Sie wurden bei dem Unfall verletzt. Wie schwer ihre Verletzungen sind, kann die Polizei noch nicht sagen. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort. Die Ermittlungen dauern noch an (Stand 17.50 Uhr).