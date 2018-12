Winnenden.

Weil ein 20-jähriger Golffahrer zu schnell unterwegs war, ist er in der Nacht auf Montag (10.12.) auf der B14 in die Leitplanken gefahren. Der Unfall ereignete sich kurz vor Mitternacht auf regennasser Fahrbahn. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und krachte danach unkontrolliert gegen die Leitplanken. Dabei wurde das Auto stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Während der Räumungsarbeiten zwischen den Ausfahrten Winnenden und -West war die Bundesstraße in Richtung Backnang vorrübergehend gesperrt.