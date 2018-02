Winnenden Unfall mit Schulbus: Gibt es Verletzte?

Winnenden.

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall zwischen einer Fahranfängerin und einem Schulbus. Eine 18-jährige Citroen-Fahrerin hatte gegen 13 Uhr in der Schorndorfer Straße am linken Fahrbahnrand geparkt. Als sie wieder in den fließenden Verkehr einfahren wollte, übersah sie einen Omnibus, der in Richtung Berglen gefahren war.