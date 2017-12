Winnenden.

In der Nacht von Donnerstag (07.12) auf Freitag (08.12) versuchte ein Einbrecher erfolglos, sich durch den Einbruch in eine Gaststätte in der Albertviller Straße zu bereichern. Er war mutmaßlich zunächst über einen Zaun geklettert, um dann die Eingangstüre aufzuhebeln. In der Gaststätte selbst wurden weitere Türen brachial aufgebrochen. Offenbar musste der Täter jedoch mit leeren Händen nach Hause gehen. Traurige Bilanz ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. We Hinweise geben kann, bitte bei der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 melden.