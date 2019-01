Winnenden Versuchter Mord in Psychiatrie

Winnenden.

Bereits am Sonntagmorgen (30.12.2018) ist es am Zentrum für Psychiatrie in Winnenden zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine 35-jährige Patientin hatte sich gegen 8.30 Uhr in das Zimmer ihrer schlafenden Nachbarin begeben. Dort setzte sie die Bettdecke der Schlafenden in Brand. Glücklicherweise kam kurze Zeit später ein Pfleger ins Zimmer, der umgehend die brennende Decke von der schlafenden Patientin riss. Diese blieb letztlich bei dem Angriff unverletzt.