Winnenden.

Julia Schüler, 26, ist bei „Voice of Germany“ eine Runde weiter. In den "Blind Auditions" überzeugte sie mit dem Lied „Helium“ aus der Sadomaso-Schnulze „Fifty Shades of Grey“ zwei Juroren von sich. Die Mitarbeiterin der Paulinenpflege Winnenden entschied sich für Samu Haber und geht mit ihm in die Battles.