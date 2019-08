Winnenden Vollsperrung: Kreisverkehr wird saniert

Winnenden.

Wie die Pressestelle des Rathauses unserer Redaktion bereits Mitte Juli mitgeteilt hat, wird vom heutigen Montag, 12. August, an der Björn-Steiger-Kreisel zwischen dem neuen Aldi und dem Kinderhaus Seewasen voraussichtlich sechs Tage lang gesperrt – also bis Samstag, 17. August. Auch wenn unsere Redaktion am Freitag bezüglich der Baumaßnahmen keine Information mehr erhalten hat, so ist aufgrund bereits am Donnerstagabend bereitgestellter Baufahrzeuge doch stark davon auszugehen, dass der Plan in die Tat umgesetzt wird.