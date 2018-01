Winnenden Wahlsieg mit nicht mal 5000 Stimmen

Um 19.50 Uhr reichte Holzwarths Stimmenzahl für über 50 Prozent der abgegebenen Stimmen, so dass Wahllausschussvorsitzender Sailer sicher war, dass ein zweiter Wahlgang nicht mehr nötig sein wird. Rund 50 im Ratssaal anwesende Interessierte klatschten Beifall und gratulierten dem wieder gewählten Oberbürgermeister. Aber alle fragten sich: Wie hoch wird die Wahlbeteiligung ausfallen?

An der OB-Wahl in Waiblingen hatten sich 18 Prozent beteiligt

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth hatte sich noch mal erkundigt, wie vergleichbare Wahlen verlaufen sind: „Die Wahlbeteiligungen lagen zwischen 16 und 29 Prozent“ erzählte er in seiner kurzen Ansprache zum Wahlergebnis. Waiblingen im Jahr 2013 war ein vergleichbarer Fall: Wiederwahl und nur ein Kandidat, nämlich Andreas Hesky. Die Wahlbeteiligung lag dort bei 18 Prozent.

Holzwarth danke allen Wählerinnen und Wählern, die jenen, die nicht zur Wahl gegangen sind, „den Dienst an der Demokratie abgenommen haben.“ Und er dankte allen, die einen anderen Namen eingetragen haben in den Stimmzettel, dafür, dass sie zur Wahl gingen. Auch den Nichtwählern, deren Motive er nicht kennt, versprach er, für sie da zu sein als Oberbürgermeister.

Nur 25,82 Prozent Wahlbeteiligung

Danach, als Holzwarth und weitere Interessierte schon ins Alte Rathaus zum Feiern gegangen waren, wurde die Wahlbeteiligung bekannt: 25,82 Prozent. Besser als in der Nachbarstadt. Aber so ganz zufrieden war am Sonntagabend niemand damit. Schließlich stimmten weniger als 5000 Wähler für Holzwarth. „Die Zeiten haben sich gewaltig geändert“, meinte der frühere Oberbürgermeister Karl-Heinrich Lebherz am Rande des Wahlabends. Neue Medien beeinflussten das Wählerverhalten, vermutet er, und die Leute seien eben kritischer geworden. „Zu unserer Zeit war es leichter“, sagt er. „Von der Wahlbeteiligung bin ich enttäuscht“, sagte SPD-Stadträtin Renate Sanzenbacher, „Herr Holzwarth hätte mehr Wahlbeteiligung verdient, weil er einen engagierten Wahlkampf geführt hat. Auch die 16- und 17-Jährigen hätten die Wahlbeteiligung steigern können. Sie dürfen ja auch wählen.“

Wahlbeteiligung hin oder her, FWV-Stadtrat Hans Ilg schaut auf das Ergebnis und sagt: „Ich bin zufrieden, weil dieser Oberbürgermeister weitermachen kann. Er und ich, wir sind zwar nicht immer einer Meinung, aber er ist einer, mit dem man schaffen kann.“

Mehr Stimmen für Wulf Hanke, Norbert Sailer und Nicole Steiger

Das Auszählen am Wahlabend dauerte deswegen so lange, weil die Winnender Wähler in ihrer Kreativität 176 verschiedene Namen in die Wahlzettel eintrugen. Einige der handschriftlich eingetragenen Namen kamen mehrfach vor, zum Beispiel Wulf Hanke (der sich für die Stücklesbesitzer stark gemacht hatte), Bürgermeister Norbert Sailer und auch die FDP-Stadträtin Nicole Steiger.