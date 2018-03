Winnenden/Waiblingen Klinikum: Neubaupläne sind vom Tisch

Wie berichtet, hat der Landeskrankenhausausschuss am Mittwoch dem Rems-Murr-Klinikum Winnenden 97 Planbetten zugestanden und in Schorndorf 29 Planbetten gestrichen. Bei einem Pressegespräch in Waiblingen erläuterten am Donnerstag Landrat Richard Sigel und Geschäftsführer Marc Nickel, assistiert von den Ärztlichen Direktoren Bernhard Fröhlich und Ralf Rauch, was dieser Beschluss für die Rems-Murr-Kliniken bedeutet. „Diese Entscheidung ist ein großer Erfolg für unsere Kliniken und das Signal, dass unser Kurs stimmt“, sagte Richard Sigel. Nickel sprach von einem „wichtigen Meilenstein und großen Erfolg“. Unterm Strich bekommen die Kliniken 68 neue Planbetten und damit „die Lizenz zur Abrechnung“, die sich in der Bilanz mit einem einstelligen Millionenbetrag niederschlägt.

Zu klein konzipiert

Das Sozialministerium trägt mit den neuen Planbetten der Tatsache Rechnung, dass das Klinikum mit 550 Betten von vorne herein zu klein konzipiert war und deshalb schon in der Bauzeit die Bettenzahl auf 620 aufgestockt wurde. Diese Betten waren in den vergangenen Jahren gut gefüllt, was den Bedarf für die Erhöhung begründete. Von April an darf das Klinikum auf der Basis von 667 Planbetten abrechnen. Im Gesundheitswesen gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Bett und (Plan-)Bett. Eine 100-prozentige Belegung der Betten ist im Krankenhaus schlechterdings unmöglich, da Frauen und Männer nicht in einem Zimmer untergebracht werden können oder bei Influenza-Epidemien Doppelzimmer nur mit einem Patienten belegt werden, erklärte Ralf Rauch, ärztlicher Direktor des Klinikums Winnenden, weshalb es nicht nur in Winnenden meist mehr Betten als Planbetten gibt.

Aktuell hat das Klinikum 635 Betten. Dank der jetzt genehmigten weiteren Planbetten könnten es eines Tages durchaus 750 Betten werden, wie in der Medizinkonzeption als Zielgröße genannt worden war, so Nickel. Und diese Betten seien dringend notwendig, um dem Wachstum gerecht zu werden. Nicht nur bei der aktuellen Grippewelle waren die beiden Kliniken bis zum Rand belegt.

Kooperation statt Konfrontation

Als Nickel und Sigel vor einem Jahr die Medizinkonzeption „Gemeinsam für unsere gesunde Zukunft“ vorstellten, kündigten sie in Winnenden Investitionen in Höhe von 37,5 Millionen Euro an, um den steigenden Platzbedarf zu befriedigen. Nun backen die Kliniken kleinere Brötchen. Statt der Neubauten, die kurzfristig sowieso nicht zu realisieren wären, so Sigel, werde das Krankenhaus intern umgebaut, um Platz für neue Betten zu schaffen. „Wir nutzen die Flächen, die wir haben.“

Statt auf Konfrontation mit dem Sozialministerium und den Krankenkassen, wie vor einem Jahr herauszuhören war, setzen Nickel und Sigel auf Kooperation. Damals erklärte Nickel selbstbewusst, dass er die notwendigen Investitionen mit einem Minium an Fördermitteln des Landes kalkuliert habe. Sprich: Seinen Wachstumskurs auch gegen den Landeskrankenhausausschuss durchziehen werde.

Dialogbereitschaft von allen Seiten

Der neue Kurs sei „nicht zuletzt auch das Ergebnis von intensiven und konstruktiven Gesprächen zwischen allen Beteiligten“, erklärte Sigel. „Insbesondere der Austausch mit dem Sozialministerium auf ministerial- sowie Fachebene und den Krankenkassen wurde offen und transparent geführt“, würdigte Sigel das Engagement und die Dialogbereitschaft von allen Seiten. Die 97 Planbetten für Winnenden nannte Sigel „ein großes Zugeständnis des Sozialministers“. Die Kliniken würden nun auch prüfen, „inwieweit wir Fördermittel beantragen können“. Nicht abgerückt wird vom Ziel, das Defizit der Rems-Murr-Kliniken bis 2024 von heute 20 auf 5,5 Millionen Euro zu drücken.

Für die Generalsanierung des Schorndorfer Krankenhauses hat das Sozialministerium Fördermittel bereits nahezu ausgeschlossen, da es sich um Instandhaltungen handele. Kehrseite der 97 neuen Planbetten in Schorndorf ist die Streichung von 29 auf 248 Planbetten in Schorndorf. Marc Nickel nannte dies eine „überfällige Anpassung“, die aber den Betrieb und die medizinische Qualität des Hauses nicht tangiere. Im Laufe des Jahres soll ein detaillierter Plan für die Generalsanierung von Schorndorf erstellt werden, die vor einem Jahr noch mit Investitionen von rund 60 Millionen Euro bis 2024 beziffert wurden.

Enge Zusammenarbeit zwischen Schorndorf und Winnenden

Bernhard Fröhlich, stellvertretender ärztlicher Direktor der Schorndorfer Klinik, betonte, das auch in Schorndorf die Zahl der Patienten und Behandlungen steigen. Er zog eine positive Bilanz der Medizinkonzeption, die auf eine enge Zusammenarbeit von Schorndorfer und Winnender Ärzte abzielt. Im Vorfeld hatte es heftig geknirscht, als die Winnender Chefärzte angesichts der enormen Investitionen in Schorndorf die Existenz des Hauses grundsätzlich infrage stellten. Inzwischen, versicherte Fröhlich, stehe der Austausch nicht nur auf dem Papier, sondern sei Realität. Die Sicherung des Standorts sei wichtig gewesen, um das Personal zu halten und auch neue Beschäftigte zu bekommen. „Nur mit Schorndorf und Winnenden können wir unsere Ziele erreichen“, sagte Richard Sigel zur Zwei-Standort-Strategie.