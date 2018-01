Winnenden/Waiblingen Personalnot beim Rettungsdienst

So verlockend für viele im Krankenhaus wartende Patienten ein Taxi wäre: Es geht nicht. Denn sie sind allzu oft auf die professionelle Hilfe der Rettungssanitäter angewiesen, die sie nach Hause oder zurück ins Pflegeheim bringen. Je mehr Patienten in den Notaufnahmen der Kliniken in Schorndorf und Winnenden behandelt werden, desto häufiger werden auch Krankentransporte geordert. Doch die Wartezeiten sind länger denn je.

Im Frühjahr hat die AOK angekündigt, das Angebot an Wochenenden und vor allem in den Abend- und Nachtstunden zu verbessern. Statt dass die Lage besser wurde, hat sich die Situation zeitweise sogar verschlimmert. Denn das Rote Kreuz, der größte Anbieter von Krankentransporten zwischen Rems und Murr, hat aus Personalmangel Fahrzeuge vorübergehend stillgelegt, um die Löcher bei der Notfallrettung zu stopfen.

Wartebereich der Notaufnahmen: "Lounge des Roten Kreuzes"

Leidtragende sind Patienten in Krankenhäusern oder in Arztpraxen, wie zum Beispiel Dialysezentren, die nach ihrer Behandlung stundenlang auf einen Krankenwagen warten. Den Ärzten in den Notaufnahmen tun ihre Patienten und ihre Angehörigen leid, wenn sie nach der Behandlung im Wartebereich herumsitzen.

Der Wartebereich der Notaufnahmen in den Kliniken gleiche einer „Lounge des Roten Kreuzes“, meinte ein Arzt über die seiner Meinung nach untragbaren Zustände im Krankentransport. Manch einer der nicht abgeholten Patienten verbrachte die Nacht schon in einem Bett der Notaufnahme, weil eine Fahrt zurück nach Hause oder ins Pflegeheim nicht mehr zumutbar erschien, wenn die Uhr bereits auf Mitternacht zuging.

Was sind die Gründe für die Misere?

Sven Knödler, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, streitet die Probleme im Krankentransport beim Roten Kreuz gar nicht ab. Ausschlaggebend dafür sei das fehlende Personal, weil jahrelang keine neuen Rettungssanitäter mehr ausgebildet worden seien (siehe untenstehend: „Engpass“). Für Leistungsanbieter in der Notfallrettung blieb als einzige temporäre Maßnahme zum Auffüllen der erforderlichen Personalkapazität übrig, Personal aus dem Bereich des Krankentransportes in die Notfallrettung zu übernehmen und damit entsprechende Personallücken zu schließen, sagt Knödler zur Misere.

Der DRK-Kreisverband Rems-Murr habe mit der Einstellung von jährlich zwölf Auszubildenden zum Notfallsanitäter reagiert. Das entspreche einem Anteil von etwa einem Viertel des Personals in der Notfallrettung. Darüber hinaus qualifiziere der DRK-Kreisverband aktuell jedes Jahr 25 Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter weiter.

Wie sehen Sie die aktuelle Lage?

„Aufgrund der dargestellten Situation musste der DRK-Kreisverband, wie auch andere Leistungsanbieter, Vorhaltekapazitäten im Krankentransport temporär stilllegen“, sagt Knödler. Bei kurzfristigen Personalausfällen, wie zum Beispiel bei Krankheit, seien Fahrzeuge nicht in Dienst genommen worden. „Nachdem im Rems-Murr-Kreis aktuell das DRK einziger Leistungsanbieter in der Notfallrettung und zudem größter Leistungserbringer im Krankentransport ist, hat diese Situation das DRK am stärksten getroffen“, so Knödler.

„Wichtig ist, dass wir durch diese Maßnahmen die Vorhaltungen in der Notfallrettung aufrechterhalten konnten und es in diesem Bereich zu keinen Einschränkungen gekommen ist“, betont der DRK-Geschäftsführer. Wichtig sei auch, dass dieses kein Problem des DRK-Kreisverbandes, sondern ein bundesweites Problem aller Leistungserbringer sei. Knödler geht davon aus, dass aktuell ab Januar 2018 alle Fahrzeugvorhaltungen im Krankentransport vom DRK wieder besetzt werden können.

Ist die Misere auch eine Frage des Geldes?

Festzuhalten ist jedoch auch, dass bei den aktuellen Tarifen im Krankentransport mit 68,50 Euro bis 99 Kilometer ein Finanzierungsspielraum selbst für die Qualifikation zum Rettungssanitäter für die Leistungserbringer kaum gegeben ist, sagt Knödler. „Auf dieser Grundlage ist es nicht möglich, die erforderlichen Qualifikationen zu finanzieren und Personalkapazitäten zu schaffen.“

Ein Grundproblem ist, dass das DRK seine Kapazitäten im Krankentransport so kalkuliert, dass die Fahrzeuge zu 100 Prozent ausgelastet sind. Daraus ergeben sich zwangsläufig die langen Wartezeiten, weil überhaupt keine Reserven vorhanden sind. Das Rote Kreuz in Stuttgart hat aus finanziellen Gründen den Krankentransport nachts und an Sonn- und Feiertagen aufgegeben.

Was hält das DRK Rems-Murr von einem „Krankentransport light“ nach dem Modell Ludwigsburg?

Die AOK hat zusammen mit dem Arbeiter-Samariter-Bund ein Modell des „Krankentransports light“ entwickelt und setzt es in Ludwigsburg bereits um. Ziel ist es, den Krankentransport mit sehr gut ausgerüsteten Rettungswagen zu entlasten. Die neue Fahrzeugklasse, „KTW light“ genannt, soll beispielsweise bei Klinikentlassungen oder Arztbesuchen Transporte mit übernehmen und den Patienten die notwendige medizinische Sicherheit und die Trageunterstützung gewährleisten.

Der KTW light bietet allerdings weniger medizinische Ausstattung als Kranken- und Rettungswagen. Für die AOK Ludwigsburg-Rems-Murr zeigen die Daten in Ludwigsburg, dass die qualifizierte Krankenfahrt effektiv ist. „Die AOK strebt die Umsetzung auch im Rems-Murr-Kreis an, bislang gibt es das Modell aber noch nicht.“ Die AOK zahlt für den „KTW light“ 49 Euro bis 51 Kilometer.

Für das DRK Rems-Murr ist der „KTW light“ keine Alternative, verweist Sven Knödler auf die eh zu geringe Bezahlung der Krankentransporte mit 68,50 Euro bis 99 Kilometer. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei schon unter den heutigen Umständen kaum möglich, wenn dem Personal der Mindestlohn von neun Euro in der Stunde bezahlt werde. „Inwiefern eine zusätzliche Vorhaltung unter Anbetracht einer nochmaligen Kostenreduzierung bei einem Krankentransport light möglich sein soll, kann von uns nicht nachvollzogen werden.“

Statt über einen Krankentransport light nachzudenken, sollte aus Sicht des DRK mehr gezahlt werden, nämlich 150 Euro je Krankentransport. In anderen Bundesländern würden immerhin 100 Euro bezahlt, Baden-Württemberg sei mit 68,50 Euro Schlusslicht.

Was unternimmt die AOK beziehungsweise unternehmen die Krankenkassen, um die Situation für die Patienten zu verbessern?

In den letzten Monaten gab es Verbesserungen im Bereich des Krankentransports wie den 24-Stunden-Dienst am Wochenende und den zusätzlichen Krankentransportwagen bis in die späten Abendstunden, teilt die AOK auf Anfrage mit. Allerdings übersteige aktuell die Nachfrage das Angebot. Hier verweist die AOK wie schon das DRK auf den Mangel an Fachkräften.

„Als Ergebnis der letzten Bereichsausschusssitzung sollen alle Anbieter von Krankentransporten zu einem Runden Tisch eingeladen werden, um die aktuelle Situation und den Bedarf zu besprechen.“ Gemeinsam soll der Runde Tisch Lösungen finden, was die AOK begrüße. Zudem sei die AOK in direkten Gesprächen mit den Anbietern, um die Situation zu verbessern, und setzt sich für einen gezielten Einsatz der einzelnen Fahrzeuge wie Behindertentransport- , Krankentransport- oder Rettungstransportwagen ein.