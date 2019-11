Winnenden/Waiblingen Polizisten beleidigt und geschubst: Mann muss ins Gefängnis

Die Beleidigung und der Schubser waren der Knackpunkt im Prozess. Damit hat der Angeklagte den neuen Paragrafen 114 zum Schutz von Rettungs- und Sicherheitskräften verletzt, und in dem gibt es keine minderschweren Fälle; da beginnt das Strafmaß mit drei Monaten und reicht bis zu fünf Jahren Haft. Weil der Angeklagte eine lange Liste von Vorstrafen hatte, die alle durch seinen langjährigen Drogenkonsum beeinflusst waren, und weil er erst vor einem Jahr wegen eines Drogendelikts zu Haft auf Bewährung verurteilt worden war, muss er diesmal ohne Bewährung gleich für vier Monate ins Gefängnis.

Drogen waren wohl die Ursache

Ein paar Wochen Freiheit hat er allerdings noch. Und in diesen Wochen hat er die Chance, seine Drogensucht zu bekämpfen, die die Ursache für sein Toben und seine Aggression war. Richterin Christel Dotzauer redete auf den Angeklagten ein: „Sie sind ganz arg behandlungsbedürftig. Sie sind jetzt noch nicht ganz alt, da kann man noch was tun. Sie können gucken, dass Sie die Hufe schwingen und einen Therapieplatz finden. Wenn Sie den haben, kann es sein, dass der Staatsanwalt die Haft zurückstellt zugunsten der Therapie.“

Drogen waren, nach allem, was Zeugen und der Angeklagte selbst aussagten, die Ursache für die bizarre Szene in freier Winterlandschaft auf der alten B 14 gewesen. Der Angeklagte war an jenem Tag seit drei Tagen unter Drogen, wenn man einer im Gericht verlesenen Aussage seiner Mutter folgt. Er selbst sagt, er habe mit Freunden gefeiert in der Nacht zuvor, sei am anderen Tag aufgewacht und habe eine Kopfwunde festgestellt, habe seine Mutter angerufen, die ihn zum Arzt und dann ins Krankenhaus fahren wollte. Unterwegs von Waiblingen nach Winnenden kamen Mutter und Sohn ins Streiten. Der Mutter wurde es zu viel, und sie ließ den 37-jährigen Sohn mit seinem Kopfverband mitten auf der Strecke am Straßenrand aussteigen. Er versuchte zu trampen. Eine Frau hielt an. Es kam zum Streit und er trat ihr gegen das Auto. Dass er unter dem Einfluss von Drogen tobte, beleidigte und schubste, vermuten alle Prozessbeteiligten. Sollte er eine Therapie wirklich mitmachen, könnte er um die vier Monate Haft noch herumkommen.