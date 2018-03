Winnenden Waiblinger Berg: Die Renaturierung beginnt

Die Stadt verlangt, dass die schon lange geltende Landesbauordnung im Außenbereich eingehalten wird. Die Grundbesitzer halten einige Vorschriften für unsinnig und wollen deshalb die Gesetze nicht einhalten. Die Stadt ist den Grundbesitzern schon in vielen kleinen Gartendingen entgegengekommen, hat ihnen Kompromisse für Schaukeln bei kleinen Kindern angeboten, hat selbst bei Wassertanks ein Auge zugedrückt, wenn die hässlichen Dinger wenigstens bewachsen sind. Aber die Stücklesfreunde fühlen sich weiterhin gegängelt. Einer wirft dem Oberbürgermeister „Sturheit“ vor.

Eindeutige Anweisungen an die Gartenbesitzer

Gartenbesitzer geraten in Rage, wenn sie ein Schreiben vom Gemeindeverwaltungsverband bekommen, der das Baurecht für die Stadt und die Gemeinden Leutenbach und Schwaikheim verwaltet. Sie werden in eindeutigen Worten angewiesen und aufgefordert, Zäune einzureißen, Bodenplatten zu entfernen und so weiter. Bodo Grimm, zum Beispiel, hat sein großes Gartengrundstück von unten nach oben frei räumen lassen, hat Gestrüpp beseitigt und alte Apfelbäume freigestellt und zugeschnitten. Der Anblick seines Gartens ist eine wahre Freude. Familie Grimm ließ sogar die alten Weinberg-Trockenmauern freilegen und sanieren, ließ zerbröselte Sandsteine durch andere ersetzen – eine langwierige Arbeit, die aber den Eidechsen und Blindschleichen Nistplätze bietet.

Für seine Trockenmauern hatte Grimm einen Steinhaufen zwischengelagert auf dem Stückle. Zack! Bekam er einen Brief, er müsse den wegräumen. Grimm sagte im Saal: „Das ist eine Gängelei bei Lappalien!“ OB Holzwarth war ein bisschen enttäuscht: „Damit waren Sie doch schon bei mir in der Sprechstunde, und wir haben doch eine einvernehmliche Regelung gefunden!“ Stimmt schon. Grimm und Holzwarth haben sich geeinigt. Holzwarth lobt auch dieses Grundstück, hat mit Grimm auch andere Dinge genau angeschaut und manches nach längerer Prüfung doch genehmigt. Mancher Unmut ist noch ein Nachhall von eigentlich gelösten Konflikten.

Bis 1. Mai muss alles weggeräumt sein, was nicht erlaubt ist

Holzwarth hatte allerdings den Stücklesbesitzern gleich zu Beginn des Treffens am Donnerstag reinen Wein eingeschenkt: „Der Waiblinger Berg wird kein Gartenhausgebiet.“ Christl Thiel vom Baurechtsamt präzisierte: „Es bleibt Außenbereich.“ In den nächsten Tagen bekämen die Stücklesbesitzer einen Brief vom Gemeindeverwaltungsverband. „Wir werden Sie auffordern, bis 1. Mai alles zu beseitigen, was unzulässig ist. Nach dem 1. Mai kommt eine Baukontrolle auf den Waiblinger Berg.“ Das empörte die Gartenfreunde: „Bis 1. Mai? Muss das jetzt innerhalb von knapp zwei Monaten sein? Das halte ich nicht für passend. Da müsste die Verwaltung mit mehr Augenmaß herangehen“, meinte einer unter großem Beifall.

Thiel nahm Druck heraus: „Da passiert zuerst einmal nichts. Wenn die Kontrolle etwas findet, schreiben wir Sie direkt an. Sie bekommen dann eine Aufforderung. Erst wenn dann immer noch nichts passiert, kommt eine Anordnung.“ „Das ist das, was wir unter Fingerspitzengefühl verstehen“, meinte OB Holzwarth. „Es darf aber auch Einzelfallentscheidungen geben“, meinte Wulf Hanke, der als Gast anwesend war. OB Holzwarth zeigte sich bereit, in Einzelfällen über Fristen zu reden, wenn jemand Gründe hat, nicht sofort die Dinge abzubauen.

Sicher ist, auch wenn es am Donnerstag nicht diskutiert wurde: Die Motoryacht, die oben auf dem Berge steht, die ist verboten. Wenn sie nach dem 1. Mai noch oben steht, wird’s spannend.